Nouvel affrontement entre l'Afghanistan et le Pakistan : au moins quatre

Quatre civils ont été tués dans la nuit de vendredi 5 décembre à samedi 6 décembre en Afghanistan lors d'échanges de tirs avec le Pakistan dans une région frontalière, nouvel épisode de l'affrontement entre les deux pays depuis début octobre.

Le bilan est de quatre civils tués et quatre blessés, a annoncé à des médias le gouverneur de la région afghane de Spin Boldak (Sud de l'Afghanistan), Abdul Karim Jahad. Les autorités Afghanes et le gouvernement du Pakistan se sont mutuellement accusés vendredi 5 décembre d'avoir ouvert le feu dans cette région frontalière. Les relations bilatérales se sont fortement détériorées ces derniers mois jusqu'à se transformer à la mi-octobre en un affrontement armé d'une ampleur inédite qui a fait environ 70 morts.

