Nouvel affrontement entre l'Afghanistan et le Pakistan : au moins quatre

Le bilan est de quatre civils tués et quatre blessés, a annoncé à des médias le gouverneur de la région afghane de Spin Boldak (Sud de l'Afghanistan), Abdul Karim Jahad. Les autorités Afghanes et le gouvernement du Pakistan se sont mutuellement accusés vendredi 5 décembre d'avoir ouvert le feu dans cette région frontalière. Les relations bilatérales se sont fortement détériorées ces derniers mois jusqu'à se transformer à la mi-octobre en un affrontement armé d'une ampleur inédite qui a fait environ 70 morts.
APS/VNA/CVN