EVFTA : le potentiel de développement demeure toujours considérable

Alors que l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) entre dans sa sixième année de mise en œuvre, avec une feuille de route de réduction tarifaire de plus en plus approfondie, les exportations de marchandises vietnamiennes vers les 27 pays de l'UE devraient continuer de prospérer.

Depuis son entrée en vigueur en août 2020, l'EVFTA a stimulé une croissance robuste du commerce entre l’UE et le Vietnam, s'affirmant comme l'un des accords les plus efficaces. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont culminé à près de 70 milliards de dollars, portant le volume total sur cinq ans à environ 300 milliards de dollars. Malgré les turbulences du commerce mondial, les échanges entre le Vietnam et l'UE ont atteint près de 55 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, avec une augmentation notable des exportations (+9,3% à 41 milliards de dollars) et des importations (+4,3% à 13 milliards de dollars). Le recours aux certificats d'origine préférentiels (C/O) de l'EVFTA a bondi de 14,8% en 2020 à 35,1% en 2025, illustrant la bonne adaptation des entreprises vietnamiennes aux règles d'origine pour maximiser les avantages tarifaires.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), l'accord a été un levier majeur pour le commerce bilatéral, permettant aux secteurs clés comme l'électronique, le textile-habillement, la chaussure, les machines, ainsi que les produits agricoles et aquatiques, de saisir les opportunités d'accès au marché. L'EVFTA a également agi comme un puissant catalyseur pour les investissements européens au Vietnam, notamment dans les industries de sous-traitance, la transformation, les énergies renouvelables et la haute technologie. De nombreuses entreprises européennes ont redirigé leurs capitaux vers le Vietnam, attirées par un environnement commercial stable et des préférences tarifaires, dans le cadre de la restructuration des chaînes d'approvisionnement post-COVID-19.

L’EVFTA marque l’entrée du Vietnam dans la catégorie des partenaires commerciaux majeurs de l’UE - un exploit pour un pays en développement d’Asie qui signe un accord de nouvelle génération avec Bruxelles. Résultat : le commerce bilatéral a presque triplé en dix ans, atteignant 67,08 milliards d’euros en 2024, malgré un contexte géopolitique mondial extrêmement volatil. Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l'ASEAN, tandis que l’UE demeure l’un des marchés les plus exigeants mais aussi les plus stables pour les exportations vietnamiennes. L’EVFTA a joué un rôle déterminant : plus de 70% des lignes tarifaires ont été supprimées dès son entrée en vigueur, donnant un élan puissant aux secteurs d’exportation phares du Vietnam (textile-habillement, cuir-chaussure, électronique, produits agricoles et aquatiques). De leur côté, les entreprises européennes bénéficient d’un accès élargi au marché vietnamien dans les secteurs de l’industrie, des machines, de la pharmacie et des services financiers.

L’EVFTA ne se contentait pas de stimuler les échanges commerciaux et de diversifier les marchés, mais constituait également un levier important pour la transformation structurelle de l’économie, la réforme institutionnelle et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement. Dans un contexte de fortes turbulences du commerce mondial, l’UE considérait le Vietnam comme un partenaire clé, apportant des avantages majeurs en matière de diversification commerciale, d’investissements dynamiques et de chaînes d’approvisionnement plus flexibles. La confiance des entreprises européennes opérant au Vietnam a atteint son plus haut niveau en sept ans au quatrième trimestre 2025, signe d’une nette amélioration du climat des affaires malgré les tensions commerciales internationales persistantes, a indiqué la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham). D’après le rapport, 65% des répondants ont qualifié leur situation commerciale actuelle de positive, tandis que 69% se sont montrés confiants quant à leurs perspectives pour le premier trimestre 2026.

Vers un nouveau palier pour les relations Vietnam - UE

À l'invitation du président Luong Cuong, le président du Conseil européen, Antonio Costa, effectue une visite officielle au Vietnam du 28 au 29 janvier 2026. Se déroulant dans le contexte du récent et fructueux XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, cette visite revêt une importance significative, démontrant profondément le respect et la détermination des deux parties à porter les relations Vietnam - UE à un nouveau niveau, devenant ainsi un modèle de coopération réussie entre les régions asiatique et européenne.

Le 28 novembre 1990, le Vietnam et l’UE ont officiellement établi des relations diplomatiques, inaugurant ainsi un processus de renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux parties. Ces 35 dernières années ont non seulement été marquées par des transformations profondes dans les relations Vietnam-UE, mais aussi par de nombreux succès remarquables en matière de coopération. De la signature de l'Accord-cadre de coopération (ACC) en juillet 1995 à l'Accord de partenariat et de coopération global (APC) en 2012, jusqu'à l'étape importante franchie avec l'Accord de libre-échange UE-Vietnam en 2019, le Vietnam et l'UE ont accompli ensemble des progrès significatifs, fondés sur le respect mutuel, la compréhension et un esprit de coopération mutuellement avantageuse.

Les relations entre le Vietnam et l'UE, ainsi qu'avec ses États membres, évoluent de manière très positive et dynamique. La coopération politique et diplomatique se renforce sans cesse grâce à des échanges fréquents de délégations et des contacts de haut niveau, ainsi qu'à la tenue annuelle des réunions du Comité mixte Vietnam-UE et de ses sous-comités. L'UE est un partenaire majeur de la politique étrangère vietnamienne. Par ailleurs, le Vietnam est l'État membre de l'ASEAN qui entretient les relations les plus complètes et les plus étroites avec l'UE. Considérant le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est et une porte d'entrée importante pour renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique, l'UE a proposé activement aux deux parties d'envisager d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

La confiance politique et la compréhension mutuelle constituent un fondement essentiel permettant aux deux parties de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, notamment l'économie. Après plus de cinq ans de mise en œuvre, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a démontré sa grande efficacité, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN et de l'UE son quatrième partenaire commercial, son troisième marché d'exportation et son sixième investisseur. Le volume des échanges bilatéraux a dépassé 66,8 milliards de dollars américains au cours des onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 6,6% par rapport à la même période en 2024.

En matière de coopération au développement, l'UE est l'un des principaux bailleurs de fonds au Vietnam. Entre 2021 et 2024, elle a engagé 210 millions d'euros d'aide non remboursable au Vietnam. En 2025, elle financera deux projets à hauteur de 74 millions d'euros grâce à l'APD : le Programme de formation professionnelle Vietnam-UE et le Programme de soutien au secteur forestier Vietnam-UE. Dans un esprit de partage des ressources, l'UE a fourni des dizaines de millions de doses de vaccin pour aider le Vietnam à surmonter la pandémie de COVID-19 et a également apporté un soutien actif au pays dans sa reconstruction après le passage de typhons tels que Yagi, Bualoi, Matmo et Kalmaegi.

La visite officielle du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam constitue une avancée positive dans la mise en œuvre de la politique étrangère vietnamienne, indépendante, autonome, pacifique, amicale, coopérative et axée sur le développement, ainsi que dans le multilatéralisme et la diversification de ses relations extérieures. Elle témoigne également de la volonté du Vietnam, entrant dans une nouvelle ère de progrès national, de bénéficier d'un soutien global et étendu et d'une coopération efficace de la part de ses amis internationaux, notamment de l'UE. La visite officielle du président Costa au Vietnam jettera les bases d'un partenariat plus vaste et plus approfondi entre le Vietnam et l'UE.

