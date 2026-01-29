Foire du Printemps 2026 : un rendez-vous commercial pour stimuler la consommation

La première Foire du printemps 2026 promet d'être un événement commercial et de services d'envergure, stimulant la demande des consommateurs et projetant l'image d'un Vietnam dynamique et ouvert sur le monde en ce début d'année.

>> Foire du Printemps : Cân Tho met en avance ses produits OCOP

>> La Foire du Printemps 2026 : un épicentre de prospérité et d’identité culturelle

>> Foire du Printemps 2026, un levier majeur pour stimuler la consommation du Têt

Photo : BTC/CVN

Prévue au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, du 2 au 13 février, la foire sera divisée en dix zones d'exposition d'environ 10.000 m² chacune. Les organisateurs prévoient d'accueillir près de 3.000 stands couvrant de multiples secteurs.

La foire harmonisera commerce, industrie, agriculture et culture, dans une configuration moderne conçue pour attirer un large public. Elle est imaginée comme un "Voyage printanier à travers le Vietnam", structurée en huit zones thématiques. Du pavillon de Hô Chi Minh-Ville - point de départ de l'excursion - aux espaces dédiés aux produits agricoles, au commerce industriel, au patrimoine traditionnel et à la créativité contemporaine, l'événement vise à la fois à répondre à la forte demande d'achats pendant le Têt et à renforcer les liens commerciaux, tout en promouvant les produits et les talents vietnamiens.

L'un des points forts sera l'implication active des représentations commerciales vietnamiennes à l'étranger dans la promotion du salon et l'invitation des partenaires et entreprises internationaux.

Depuis le début du mois, les représentations commerciales vietnamiennes au Japon, aux États-Unis, en Inde et sur d'autres marchés clés ont lancé des campagnes de promotion, des webinaires et des initiatives de réseautage mettant en relation les associations professionnelles et les entreprises locales. De ce fait, des dizaines d'associations et d'entreprises étrangères, notamment dans les secteurs du textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure, du mobilier, de l'artisanat, de la décoration intérieure et de la transformation, ont manifesté leur intérêt pour participer au salon, ouvrir des pavillons et rechercher des partenaires au Vietnam.

Lors d'une récente conférence virtuelle consacrée aux opportunités de coopération Vietnam - Inde offertes par le salon, Bùi Trung Thuong, conseiller commercial et directeur du Bureau commercial du Vietnam en Inde, a déclaré que ce salon serait le premier grand événement commercial et culturel de 2026, ouvrant le marché vietnamien à sa période la plus dynamique et constituant une porte d'entrée stratégique pour les entreprises internationales.

Il a souligné que le salon offrait une excellente opportunité aux entreprises indiennes d'entrer en contact direct avec les fabricants vietnamiens, d'explorer les perspectives d'approvisionnement, de développer des partenariats de production et de bâtir une coopération à long terme dans les secteurs du textile, de l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie, du mobilier et de l'artisanat.

Quyên Thi Thuy Hà, directrice de la branche du Bureau commercial du Vietnam à Osaka, au Japon, a indiqué que son bureau avait rapidement élaboré des plans pour organiser les délégations d'entreprises japonaises dès la publication des informations officielles concernant le salon.

Parallèlement, Dô Ngoc Hung, conseiller commercial et directeur du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, a précisé que les quatre bureaux commerciaux vietnamiens aux États-Unis travaillaient en étroite collaboration pour promouvoir l'événement et attirer les entreprises américaines. La participation est examinée avec attention, la priorité étant accordée aux secteurs du textile, de la chaussure, du mobilier et de l'artisanat, où la demande et les capacités convergent, a-t-il ajouté.

Parallèlement à leur rayonnement international, les entreprises vietnamiennes fondent également de grands espoirs sur ce salon. Nombre d'entre elles y voient une plateforme essentielle pour présenter leurs capacités de production, lancer de nouveaux produits, rechercher des partenaires et développer leurs marchés d'exportation, dans un contexte de pression croissante pour monter en gamme et renforcer les marques vietnamiennes.

Dang Thi Tuoi, directrice des relations extérieures du groupe CT, a déclaré que le groupe prévoit de présenter un éventail de technologies clés développées en interne, notamment les drones, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, ainsi que des solutions pour les énergies nouvelles, les monnaies numériques vertes et le commerce des crédits carbone.

Partageant ces attentes, Nguyên Ba Doan, directeur des ventes de l'usine de fabrication de haute technologie Viêt Hàn, a affirmé que le salon servirait de plaque tournante pour les liens de production et de commerce entre les entreprises nationales et leurs partenaires internationaux.

VNA/CVN