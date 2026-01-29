Foire du Printemps 2026 : Lào Cai valorisera ses produits et son potentiel

La Foire du printemps 2026 s’annonce comme une opportunité stratégique pour les entreprises de Lào Cai, appelée à stimuler l’expansion de leurs marchés et la valorisation de leurs produits industriels, agricoles, touristiques et de services.

La vice-présidente du Comité populaire provincial, Ngô Hanh Phuc, a récemment signé le Plan N°24/KH-UBND portant sur la participation de Lào Cai (Nord) à la première édition de la Foire du printemps 2026, dans le but d’intensifier la promotion du commerce, de l’investissement et de l’image de la province.

Selon l’agenda prévu, la foire se tiendra du 2 au 13 février 2026 au Centre des expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh (Hanoï). Cet événement de grande envergure constituera une plateforme majeure de mise en relation entre les entreprises des différentes régions du pays ainsi qu’avec les marchés nationaux et internationaux.

La présence de Lào Cai à cette foire vise non seulement à soutenir les entreprises locales dans l’élargissement de leurs débouchés, mais aussi à renforcer la visibilité de ses produits industriels, agricoles, touristiques et de services. À travers des activités de promotion, de mise en réseau et de dialogue avec les investisseurs, la province entend également mettre en avant son potentiel, ses atouts concurrentiels et ses orientations de développement socio-économique.

L’espace d’exposition de Lào Cai, d’une superficie de 200 m², sera aménagé dans la zone thématique "Voyager au printemps au pays natal - Produits des quatre régions", sous le thème "Lào Cai - Connexion et développement". Conçu selon un style ouvert et moderne, le stand intégrera les traits culturels distinctifs du Nord-Ouest, avec des espaces dédiés aux produits emblématiques et des projections de vidéos promotionnelles.

À cette occasion, la province présentera une large gamme de produits, notamment des produits industriels et miniers, des produits agroalimentaires transformés, des produits OCOP, des plantes médicinales ainsi que des articles d’artisanat. Des documents de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme seront également distribués.

Parallèlement aux activités d’exposition, Lào Cai organisera des rencontres d’affaires, des signatures de contrats et des protocoles d’accord de coopération entre les entreprises locales et leurs partenaires nationaux et internationaux.

À travers la Foire du printemps 2026, la province ambitionne de valoriser davantage ses produits locaux, d’élargir ses marchés de consommation et de stimuler la promotion du commerce et de l’investissement, contribuant ainsi activement à son développement socio-économique durable dans les années à venir.

Quê Anh/CVN