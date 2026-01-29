Stratégie de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

Un atelier de consultation sur la stratégie de développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a été organisé mercredi 28 janvier dans la mégapole du Sud, réunissant des représentants des ministères et agences centrales, des responsables municipaux, des cabinets de conseil, ainsi que des experts économiques et financiers nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Selon le projet de stratégie de développement du VIFC-HCMC, la ville vise à se classer parmi les 75 premiers centres financiers mondiaux selon l’Indice mondial des centres financiers (GFCI) d’ici 2035, avec pour objectif à plus long terme d’atteindre le top 50 d’ici 2045.

Dans la 38e édition du GFCI, publiée en septembre dernier, Hô Chi Minh-Ville s’est classée 95e sur 120 centres financiers mondiaux, gagnant trois places par rapport au classement précédent. Si ce classement est perçu comme un signal positif, il souligne également un écart important entre la ville et les principaux pôles financiers régionaux.

L’objectif d’intégrer le top 75 est largement considéré comme ambitieux, mais il témoigne de l’ambition et du potentiel de Hô Chi Minh-Ville à l’heure où les flux de capitaux internationaux connaissent une restructuration majeure.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Dung, a déclaré que l’autorité de gestion du VIFC-HCMC accélérait deux tâches essentielles. La première consiste à finaliser le règlement d’exploitation du VIFC, qui sera appliqué uniformément à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. La seconde est d’affiner le projet de stratégie grâce à des consultations supplémentaires avec les instances consultatives et les experts.

"L’objectif de la phase initiale, de 2026 à 2030, est de construire et de consolider les fondations du centre, créant ainsi une dynamique forte pour les phases de développement ultérieures", a-t-il déclaré.

Du point de vue du conseil stratégique, Arnaud Ginolin, directeur général du Boston Consulting Group (BCG), a souligné que le VIFC-HCMC en est encore à ses débuts, son principal objectif pour les trois à cinq prochaines années étant de devenir un centre financier régional.

Il a indiqué que, pour Hô Chi Minh-Ville, une offre de produits diversifiée constitue une stratégie plus appropriée dans un premier temps, avant de viser l’ambition de devenir un centre financier mondial d’ici 10 à 15 ans.

Sur cette base, le BCG recommande au VIFC-HCMC de se concentrer sur le développement de quatre groupes de produits clés afin d’établir rapidement des avantages concurrentiels. La priorité absolue est le marché international des capitaux, notamment les obligations internationales et les introductions en bourse (IPO) destinées aux investisseurs internationaux.

Le financement du commerce international a également été identifié comme un pilier essentiel, englobant les paiements transfrontaliers, le financement du commerce et le financement de la chaîne d’approvisionnement, tirant parti de la forte croissance des échanges commerciaux et des flux d’investissements directs étrangers au Vietnam et dans la région.

Par ailleurs, la banque numérique et les technologies financières (Fintech) ont été perçues comme des domaines à fort potentiel de développement, grâce à la création de plateformes numériques et d'"usines numériques" où les institutions financières internationales pourraient établir des centres de développement et d’opérations, parallèlement à la mise en place de mécanismes de bac à sable réglementaire.

Un cadre juridique clair

BCG a également souligné l’importance de segments de niche tels que le financement des matières premières, la finance verte et le financement maritime - des secteurs à fort potentiel de croissance à Hô Chi Minh-Ville, mais qui nécessitent la mise en place rapide d’un cadre juridique clair pour un développement efficace.

Fournissant des précisions sur le perfectionnement de la stratégie, Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut d’études du développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS) et président de l’autorité de gestion du VIFC-HCMC, a indiqué que l’organisme avait reçu six contributions écrites de la Banque d’État du Vietnam, du ministère des Finances et de cabinets de conseil, en plus des contributions directes. Le comité de rédaction continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment BCG, afin de finaliser le projet de stratégie et de fournir des réponses et des explications détaillées.

Parallèlement au développement stratégique, le VIFC-HCMC étudie également des enjeux à plus long terme tels que les institutions, l’infrastructure des flux de capitaux, l’infrastructure numérique et les services numériques. La coopération avec les principales entreprises technologiques nationales pour construire une infrastructure numérique sécurisée et souveraine, adaptée à l’intelligence artificielle et aux applications de plateformes numériques, a été identifiée comme un pilier essentiel du développement durable du centre.

VNA/CVN