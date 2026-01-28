Produits vietnamiens prêts pour la période des fêtes de fin d'année en France

À l'approche du Nouvel An lunaire 2026, une large gamme de produits vietnamiens traditionnels a été importée sur le marché français afin de répondre à la demande de la communauté vietnamienne et des consommateurs de plus en plus friands de cuisine asiatique.

Photo : VNA/CVN

Sur les marchés et dans les magasins spécialisés en produits vietnamiens, les préparatifs pour les fêtes battent leur plein. Cette année, les produits vietnamiens importés sont variés et mettent l'accent sur les articles étroitement liés aux repas et aux traditions du Tet.

Des fruits frais tels que le jacquier, le mangoustan, la sapotille, le ramboutan, la mangue et le pomelo ont été expédiés en France par des envois dédiés, garantissant leur fraîcheur et leur qualité à l'arrivée. De plus, des fruits secs, notamment la mangue et le jacquier, ainsi que des produits traditionnels du Têt comme les noix de cajou, les bonbons à la noix de coco et les confiseries aux cacahuètes, sont déjà disponibles en rayon.

Les ingrédients essentiels pour le Têt traditionnel restent très demandés, tandis que d'autres produits familiers comme le café et les gâteaux aux haricots mungo, demeurent des achats populaires, notamment auprès des Vietnamiens de l'étranger en quête des saveurs de leur pays d'origine.

Anticiper les approvisionnements permet non seulement de garantir une disponibilité suffisante pendant la période du Têt, mais aussi d’aider les importateurs et les détaillants à mieux se conformer aux réglementations françaises et européennes, de plus en plus strictes, en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité.

La présence de plus en plus riche et diversifiée des produits vietnamiens pendant la période du Têt permet non seulement aux communautés vietnamiennes de l'étranger de préserver leurs traditions, mais aussi de faire découvrir progressivement aux consommateurs français les saveurs et l'essence culturelle du Têt.

VNA/CVN