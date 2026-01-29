Foire du Printemps 2026

Un forum pour renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes

L’Agence de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé que le Forum intitulé "Solutions pour renforcer la compétitivité des produits d’exportation vietnamiens dans la chaîne commerciale mondiale" se tiendrait le 3 février 2026, à la salle Sapphire 3 du Centre de conférences VinPalace, au Centre des expositions du Vietnam (VEC), à Dông Anh, Hanoï.

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la Foire du Printemps 2026, prévue du 2 au 13 février, un événement national de promotion du commerce visant à stimuler la consommation, la production et les liens entre le marché intérieur et les marchés étrangers.

Le Forum constituera l’une des activités thématiques majeures de la Foire du Printemps 2026. Il est organisé sous la direction du ministère de l’Industrie et du Commerce, par Vietrade et la société Alibaba.com, avec la participation de représentants des unités relevant du ministère, d’associations professionnelles, des missions commerciales du Vietnam à l’étranger, d’organisations internationales de promotion commerciale et de nombreuses entreprises exportatrices.

Dans un contexte d’intégration internationale de plus en plus approfondie du Vietnam, marqué par des exigences accrues en matière de qualité, de développement durable, de transformation numérique et de construction de marques, le Forum vise à promouvoir le développement et à accroître la valeur ajoutée des secteurs d’exportation clés du Vietnam, tout en favorisant les échanges sur les opportunités et les défis liés à l’augmentation de la valeur des exportations.

Dans ce cadre, la plateforme de commerce électronique B2B Alibaba.com sera mise en avant comme un outil de connexion commerciale, facilitant l’accès des entreprises vietnamiennes au marché international. À cette occasion, le projet "Vietnam Pavilion" sur Alibaba.com pour la période 2026-2027 sera présenté comme une solution clé qui permettra de renforcer la visibilité et la crédibilité des entreprises vietnamiennes auprès des acheteurs mondiaux.

Le Forum comprendra deux sessions de débat thématiques. La première portera sur les politiques d’import-export, les orientations de développement des marchés et les solutions visant à renforcer les chaînes de valeur des secteurs d’exportation clés tels que le textile-habillement, la chaussure, le bois et l’artisanat. La seconde session se concentrera sur les activités de promotion commerciale et les échanges internationaux, mettant en lumière des modèles réussis de commerce électronique B2B, notamment via la plateforme Alibaba.com.

Selon Vietrade, le forum permettra aux entreprises vietnamiennes d’accéder à des informations sur les marchés, de comprendre les politiques de soutien à l’exportation et d’établir des liens avec des partenaires nationaux et internationaux, contribuant ainsi à renforcer progressivement leur capacité à s’intégrer plus profondément dans la chaîne commerciale mondiale.

Le forum est attendu comme un levier important pour promouvoir des exportations durables, accroître la valeur ajoutée grâce à la transformation numérique et renforcer la position ainsi que la marque des produits vietnamiens à l’international.

La Foire du printemps 2026 se tiendra officiellement du 2 au 13 février au VEC. Placée au cœur de la saison d’achats du Têt (Nouvel An lunaire), elle s’affirme comme un levier stratégique pour stimuler la consommation intérieure, stabiliser le marché et promouvoir durablement les produits vietnamiens.

