Foire du Printemps 2026

Foire du Printemps 2026, un levier majeur pour stimuler la consommation du Têt

Dans le prolongement de l’empreinte laissée par la Foire d’Automne 2025, la Foire du Printemps 2026 est identifiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce non seulement comme un événement commercial répondant aux besoins d’achats du Têt (Nouvel An lunaire), mais aussi comme un maillon clé de la stratégie de stimulation de la consommation, de stabilisation du marché et de maintien de la dynamique de croissance économique entre 2025 et 2026.

S’exprimant devant la presse, le directeur de l’Agence de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, a indiqué que cet événement s’inscrivait dans la mise en œuvre des directives du Premier ministre énoncées dans la dépêche officielle N°06/CD-TTg du 24 janvier 2026 et des conclusions de la permanence du gouvernement du 26 janvier 2026, visant à institutionnaliser une chaîne d’événements annuels de promotion commerciale de niveau national, et à les organiser de manière professionnelle et systématique.

Selon Vu Ba Phu, la prochaine foire, qui se tiendra du 2 au 13 février 2026, est positionnée comme un festival national de consommation du Têt organisé durant la période la plus propice du marché de fin d’année, et devrait créer une "impulsion forte" pour stimuler la demande intérieure, soutenir la production et contribuer à la croissance endogène.

Il a souligné que la première Foire de Printemps contribuerait à réguler l’offre et la demande, à réduire la pression sur les prix des produits de 5 à 10%, et à garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires et biens de première nécessité pour la population à l’occasion du Têt, conformément à l’esprit de la Résolution N°01/NQ-CP de 2026.

Le directeur de Vietrade a affirmé que la Foire du Printemps 2026 constituerait un maillon essentiel pour maintenir la dynamique de croissance entre 2025 et 2026, tout en diffusant largement la valeur de la marque "Made in Vietnam" et l’image d’un pays dynamique et intégré.

Il a également indiqué que les trois dimensions "politique - économique - culturelle" y seraient étroitement imbriquées, la culture jouant le rôle de "catalyseur souple" de la promotion commerciale, contribuant à valoriser l’image du pays et du peuple vietnamiens ainsi qu’à renforcer la valeur et la compétitivité des produits vietnamiens.

Concernant la stimulation de la consommation, Vu Ba Phu a estimé que les programmes mis en œuvre de manière coordonnée, associés au contrôle de la qualité des produits et à la réduction des intermédiaires, permettraient d’offrir des prix plus compétitifs que sur le marché et de renforcer la confiance des consommateurs envers les produits nationaux.

Fort du succès de la Foire d’Automne 2025, il a exprimé l’espoir que la Foire du Printemps 2026 établirait un nouveau sommet en termes de chiffre d’affaires, avec la participation de 2.500 entreprises et environ 3.000 stands, tout en ravivant le mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien".

Enfin, Vu Ba Phu a précisé que Vietrade considérait la construction d’un système national de foires et d’expositions professionnelles, modernes, efficaces et durables comme une mission clé, contribuant au soutien des entreprises, au développement du marché intérieur et à l’approfondissement de l’intégration économique internationale.

