Des diplomates étrangers explorent le vestige national spécial de Côn Son-Kiêp Bac

Photos : VNA/CVN

Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme "Journée de la découverte du Vietnam 2025", organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et les Comités populaires des provinces de Hai Duong, Quang Ninh et Bac Giang.

Un complexe de pagodes et de temples est niché au cœur des montagnes boisées du district de Chu Linh, dans la province de Hai Duong. Les structures les plus remarquables du complexe sont la pagode Côn Son et le temple Kiêp Bac, véritables havres de paix et de tranquillité, à environ 80 km du centre-ville de Hanoi.

Ces dernières années, les trois provinces ont collaboré étroitement pour étudier et constituer un dossier de candidature pour le complexe Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac, qui est désormais finalisé.

Il s’agit de la première candidature vietnamienne au patrimoine mondial de l’UNESCO comprenant 20 sites interconnectés. Hai Duong en compte cinq : la pagode de Côn Son, le temple Kiêp Bac, la pagode Thanh Mai, la grotte Kinh Chu et la pagode Nham Duong.

Côn Son et Kiêp Bac font partie des douze sites figurant dans le dossier soumis à l’UNESCO pour inscription au patrimoine mondial. Ces sites sont reconnus pour leur importance culturelle, historique et scientifique, et répondent à des critères fondamentaux d’intégrité et d’authenticité.

Nguyên Minh Hung, vice-président du Comité populaire de la province de Hai Duong, a réaffirmé l’engagement de la province, aux côtés de Quang Ninh et Bac Giang, à préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales du complexe. Il a également appelé les ambassadeurs et le Bureau de l’UNESCO à Hanoï à soutenir sans relâche les efforts de plaidoyer en faveur de l’inscription du complexe sur la Liste du patrimoine mondial.

Lancée en 2015, la "Journée de la découverte du Vietnam" est une initiative annuelle du ministère des Affaires étrangères visant à renforcer la compréhension internationale de la politique étrangère, du progrès socio-économique et de l’identité culturelle du Vietnam.

Le programme de cette année comprend également des visites à la pagode Vinh Nghiêm dans la province de Bac Giang, qui abrite d’anciennes tablettes de bois reconnues comme patrimoine documentaire de l’UNESCO, et à la pagode Yên Tu dans la province de Quang Ninh.

VNA/CVN