L’économie vietnamienne a fait preuve d’une résilience remarquable

Photo : VNA/CVN

"L’économie vietnamienne a connu une forte croissance au troisième trimestre, inversant les prévisions précédentes concernant l’impact du typhon Yagi provoquant la stagnation des activités de production et du commerce", a commenté Nikkei. Le journal cite également l’évaluation de S & P Global selon laquelle les exportations de janvier à août ont augmenté de 15,8% en glissement annuel.

Analysant la dynamique de croissance du Vietnam, le South China Morning Post a déclaré que la forte croissance au troisième trimestre était due aux exportations et aux investissements. En particulier, le Vietnam est un hub manufacturier dans la région Asie-Pacifique pour les sociétés multinationales et a attiré un flux stable de capitaux d’investissement étrangers. Au cours des 9 premiers mois de cette année, ces fonds injectés ont augmenté de 8,9% par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre 17,3 milliards d'USD.

"Le Vietnam bénéficie grandement de la vague de changements dans la chaîne d’approvisionnement. Nous pensons que cette tendance continuera à promouvoir les IDE au Vietnam, ainsi qu’à stimuler les importations et les exportations dans les temps à venir et à soutenir la croissance économique nationale", a estimé Hoàng Huy, directeur du Bureau de recherche et d’analyse de la clientèle institutionnelle, de Maybank Investment Bank.

Le site financier Yahoo Finance a publié un article de l’agence de presse Bloomberg, qui affirme que l’économie vietnamienne a montré cette reprise cette année lorsque le gouvernement s’est engagé à réduire les coûts logistiques et à améliorer les infrastructures, contribuant ainsi à attirer les investissements, notamment dans la technologie.

Photo : VNA/CVN

Mme Vivie Wei, directrice nationale de la société de consultation Dezan Shira & Associates Vietnam a commenté : "Le Vietnam demeure une destination attractive pour les investissements étrangers dans le secteur des technologies. Il a maintenu sa troisième position en termes de nombre d’opérations d’investissement et a retrouvé la troisième place en termes d’investissement total dans les start-up en Asie du Sud-Est. Le gouvernement a introduit des politiques et des incitations favorables pour attirer les investissements dans la technologie et l’innovation".

Selon le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO), l’économie vietnamienne continue sur sa dynamique de croissance avec des perspectives positives, grâce à la reprise de la demande d’exportation et des flux d’exportation forts.

CPV/VNA/CVN