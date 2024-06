Les entreprises se lancent dans l’e-commerce pour conquérir le marché mondial

>> La transformation numérique développe l’e-commerce et la logistique

>> Le Vietnam fait partie des pays à plus forte croissance de l’e-commerce

Selon le Département du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce électronique est en plein essor et devient un pilier de l’économie nationale. Au cours des dix dernières années, le Vietnam a vu son chiffre d’affaires du commerce électronique de détail augmenter en moyenne de 20%, le plaçant ainsi parmi les pays enregistrant la croissance la plus rapide dans ce secteur à l’échelle mondiale.

Dans un contexte où le Vietnam renforce son intégration à l’économie mondiale et où de nouvelles opportunités sont offertes par les accords de libre-échange, le commerce électronique transfrontalier se présente comme une stratégie efficace permettant aux entreprises vietnamiennes de dynamiser leurs exportations, comme l’explique Nguyên Van Thành, directeur du Centre de développement du commerce électronique au sein du Département du commerce électronique et de l’économie numérique.

"Le commerce électronique transfrontalier est pratique, en phase avec les évolutions mondiales. Nous devons redoubler d’efforts pour accroître nos exportations. Cette forme de commerce peut notamment faciliter la vente directe des produits des petites entreprises à leurs clients", estime-t-il.

D’après les données révélées lors du colloque "Commerce électronique transfrontalier 2024 - Promotion des produits vietnamiens à l’échelle mondiale", organisé conjointement par Amazon Global Selling Vietnam et le Département du commerce électronique et de l’économie numérique à la fin du mois de mai dernier, au cours des cinq dernières années (de 2019 à 2023), les entreprises vietnamiennes ont étendu leur présence sur le marché international, avec une multiplication par trois du nombre de produits vendus sur Amazon. Parallèlement, le nombre d’entreprises vietnamiennes réalisant un chiffre d’affaires annuel d’un million de dollars sur la plateforme Amazon a été multiplié par dix. Environ 1.500 entreprises vietnamiennes empruntent le commerce électronique pour exporter leurs marchandises à l’étranger.

Trân Xuân Thuy, directeur d’Amazon Global Selling pour le Sud du Vietnam, a observé que de plus en plus d’entreprises domestiques sollicitent l’assistance d’Amazon pour intégrer la plateforme.

"Actuellement, plusieurs entreprises se focalisent sur l’amélioration de la qualité et sur la labellisation de leurs produits afin de répondre à cette tendance émergente. Elles peuvent désormais atteindre directement les consommateurs sur de grands marchés tels que les États-Unis et l’Europe. Grâce à ces canaux commerciaux, les produits sont bien accueillis par les clients. Nous sommes confiants dans notre capacité à promouvoir la marque vietnamienne à l’échelle mondiale, et nous constatons un franc succès dans cette démarche", fait-il remarquer.

D’après Phùng Quôc Mân, vice-président de l’Association de l’artisanat et de la transformation du bois (Hawa), de nombreuses entreprises de ce secteur prennent de mieux en mieux conscience des avantages offerts par le commerce électronique transfrontalier.

"Le commerce électronique transfrontalier incite les entreprises à renforcer leur branding et à diversifier des designs. Certaines ont également adopté une approche proactive en concevant leurs propres produits et organisant leur stratégie marketing autour de leurs créations. Cette démarche vise à rehausser la valeur de leurs produits", dit-il.

"Nous devons profiter du soutien apporté par la plateforme Amazon, comme par exemple l’écosystème de partenaires qui offre une gamme complète de services et de formations. Notre entreprise bénéficie de cet accompagnement tout au long de son parcours. Que ce soit pour la recherche de marché, la création d’une équipe de vente, ou les procédures de vente, nous devons exploiter pleinement ces ressources", partage Phan Van Hiêu, le directeur général de CVI Pharma, une société qui a exporté vers 22 pays grâce à la plateforme Amazon.

Selon les prévisions, le chiffre d’affaires du commerce électronique mondial devrait continuer à croître rapidement d’ici 2025 et les années suivantes. C’est une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de poursuivre leur essor et de se tailler une place sur le marché mondial.

VOV/VNA/CVN