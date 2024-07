Le Comité central du Parti pour la Police convoque une conférence de mi-année

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et membre du comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, Nguyên Phu Trong, a envoyé son message à l'événement, donnant des orientations directives et suggérant des points clés pour la discussion.

S'exprimant lors de la conférence, le président Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh, tous membres du comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, ont salué les réalisations exceptionnelles du Comité central du Parti pour la Police et du ministère de la Police ces derniers temps.

Le président Tô Lâm a mis l'accent sur les priorités pour la période à venir, notamment le travail d'édification du Parti et le développement des forces de sécurité publique populaires. Il a souligné la nécessité de maintenir un esprit de "pionnier", ainsi qu'un leadership efficace dans les efforts anti-corruption, selon la devise qu'il n'y a pas d'exception, ni de zone interdite, pour quelque personne que ce soit.

Il a demandé la mise en œuvre effective des conclusions du Politburo sur la mise à disposition de fonds provenant des réserves de change de l'État pour moderniser l'infrastructure des forces de sécurité publique d'ici 2030.

Le président a exhorté le Comité central du Parti pour la Police à continuer de diriger efficacement les tâches de conseil stratégique et de protection de la sécurité nationale et de prévention du crime.

Il est également nécessaire d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'État en matière de sécurité et d'ordre, de poursuivre l'intégration internationale en matière de sécurité, etc.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le Comité central du Parti pour la Police à continuer de tirer parti de ses réalisations et d'élaborer des directives et des mesures complètes et efficaces pour tous les aspects du travail de la police dans un avenir proche.

En outre, le chef du gouvernement a recommandé au comité de bien remplir son rôle consultatif auprès du Parti et de l'État pour la promulgation de politiques et de solutions adaptées à l'évolution de la situation mondiale.

Il est également nécessaire de renforcer les cadres juridiques et la participation au développement institutionnel, ainsi que de prévenir efficacement la criminalité, de lutter contre la corruption et de gérer les questions de sécurité et d'ordre public, entre autres, a-t-il souligné.

VNA/CVN