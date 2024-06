Une mission du ministère de la Police se rend auprès des élèves sud-soudanais

Le groupe de travail vietnamien a accompagné une délégation du Bureau de la police des Nations unies pour l’égalité des genres au Soudan du Sud, du Centre d’appui et le Réseau des femmes de police de la MINUSS et du Bureau de police de Juba.

À l’École secondaire Hope et à l’École primaire Unity, dans la zone du camp de réfugiés N°01, à Juba, des policiers de la MINUSS et des experts en genre ont donné un colloque pour sensibiliser les élèves de ces deux écoles à l’importance de l’éducation. En outre, les policiers ont également diffusé des connaissances sur le genre et ont offert des cadeaux aux élèves sud-soudanais.

À cette occasion, le groupe de travail du ministère vietnamien de la Police auprès de la MINUSS a offert aux élèves de ces deux écoles près de 2.000 cahiers et outils d’apprentissage.

Il s’agissait de la 3e activité philanthropique menée au Soudan du Sud par son groupe de travail auprès de la MINUSS, au nom de l’Association des femmes du ministère vietnamien de la Police.

