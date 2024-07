Le Vietnam participe à la 14e réunion des agents de liaison de l’ASEANAPOL

>> Le ministre de la Police reçoit une délégation américaine

>> Trois officiers de la Police vietnamienne affectés aux missions à l'UNMISS

L’événement attire des délégués représentant 10 pays membres de l'ASEANAPOL, des partenaires, des observateurs ainsi que des délégués invités de cinq organisations partenaires. Le ministère de la Police du Vietnam envoie trois représentants à cet événement.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'un cadre de coopération important, organisé chaque année pour mettre en œuvre les engagements des commandants de police des pays de l’ASEAN dans le domaine de la coordination intra-bloc avec les forces de police de 11 organisations de dialogue et 12 observateurs de régions et de continents du monde.

La 14e réunion de l’ACPM se concentre sur l'évaluation de la situation de la criminalité en Asie du Sud-Est, l'identification des tendances émergentes de la criminalité organisée et transnationale dans la région et l'analyse des difficultés et des obstacles dans les activités de coordination ainsi que l'orientation concernant les besoins de formation et l'amélioration de la capacité de réponse à la tendance émergente de la criminalité organisée et transnationale au sein de l’ASEAN.

La réunion, que se déroule du 1er au 5 juillet, discute des stratégies de coopération dans la prévention de la criminalité organisée et transnationale au sein de l'ASEAN, avec les contenus comme élaborer un rapport d’évaluer la situation, les tendances et les types de criminalité organisée et transnationale de l'ASEAN ; mettre en œuvre des initiatives et des propositions de coopération dans le domaine de la formation et de l'amélioration des capacités répressives des forces de police des pays membres ; élargir la coopération stratégique avec les agences et organisations internationales du monde entier qui partagent des objectifs et des tâches communs dans la lutte contre la criminalité organisée et transnationale ; promouvoir la coopération public-privé pour tirer parti des avancées et des solutions scientifiques et techniques pour prévenir et mettre fin aux activités criminelles.

Le Secrétariat de l'ASEANAPOL, dont le siège est à Kuala Lumpur, en Malaisie, a officiellement fonctionné le 1er janvier 2010, avec pour tâche de coordonner les activités de coopération pour prévenir et combattre la criminalité transnationale et organisée liée aux pays membres de l'ASEAN.

Pour se préparer au mandat de président du Secrétariat de l'ASEANAPOL en 2028-2029, le ministère de la Police a nommé le lieutenant-colonel Nguyên Huu Ngoc pour rejoindre le Conseil exécutif du Secrétariat de l'ASEANAPOL.

VNA/CVN