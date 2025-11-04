Nomination de Bùi Thi Minh Hoài au poste de secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie

Le Politburo a décidé de nommer Bùi Thi Minh Hoài, membre du Politburo aux fonctions de membre du Secrétariat du Parti, du Comité exécutif, du Comité permanent et de secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse centrales.

La cérémonie d'annonce de la décision du Bureau politique s'est tenue le matin du 4 novembre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Selon la décision, Bùi Thi Minh Hoài a été libérée de ses fonctions de membres du Comité exécutif, du Comité permanent et de secrétaire du Comité municipal du Parti, de cheffe de la délégation de députés de la XVe législature de Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a félicité Bùi Thi Minh Hoài pour l'accomplissement de ses missions à Hanoï et a exprimé sa confiance dans sa capacité à assumer avec succès ses nouvelles fonctions.

Dans son discours de prise de fonctions, Bùi Thị Minh Hoài, a remercié le Bureau politique, le Secrétariat, le secrétaire général Tô Lâm ainsi que les dirigeants du Parti et de l'État pour la confiance qui lui a été accordée. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un grand honneur mais aussi d'une lourde responsabilité, et s'est engagée à faire preuve de dévouement, d'exemplarité et de créativité afin d'accomplir efficacement sa mission, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des résolutions du premier congrès de l'organisation du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse centrales.

