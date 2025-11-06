Protection des citoyens lors des opérations de démantèlement de réseaux d'escroquerie

Lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, tenu dans l’après-midi du 6 novembre, sa porte-parole Pham Thu Hang a répondu à une question relative aux mesures de protection des citoyens vietnamiens dans le contexte des opérations menées par les autorités du Myanmar contre des réseaux d’escroquerie en ligne.

Selon les informations communiquées par les ambassades du Vietnam en Thaïlande et au Myanmar, au 22 octobre 2025, plus de 70 Vietnamiens avaient traversé la frontière pour se rendre en Thaïlande après que les forces birmanes ont lancé une vaste campagne de démantèlement de sites impliqués dans des activités criminelles, notamment des arnaques sur Internet.

À la nouvelle de cette affaire, les missions diplomatiques vietnamiennes dans les deux pays ont travaillé avec les autorités locales afin de vérifier les faits, procéder au filtrage et à l’identification des personnes concernées, et mettre en œuvre les mesures de protection consulaire, conformément aux lois vietnamiennes et du pays hôte.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux ambassades concernées et aux services compétents de coopérer étroitement avec les autorités vietnamiennes et locales pour accomplir les procédures consulaires nécessaires et organiser le rapatriement des citoyens dans les plus brefs délais. Le ministère a, de nouveau, mis en garde les Vietnamiens contre les offres d’emploi « faciles et très bien rémunérées » à l’étranger, sans exigence de diplôme ni contrat de travail, souvent sans l’intermédiaire d’entreprises ou d’organismes autorisés.

« Les citoyens doivent vérifier avec soin la nature du travail proposé, l’identité de l’employeur, le lieu d’activité, ainsi que les droits et garanties offerts, avant de décider de partir travailler à l’étranger », a insisté Mme Hang.

En cas de besoin, les ressortissants et leurs proches peuvent contacter la ligne d’urgence du Département consulaire (ministère des Affaires étrangères) ou les ambassades du Vietnam au Myanmar et en Thaïlande.

La porte-parole a également indiqué qu’en réponse à l’évolution complexe des escroqueries en ligne et de la criminalité numérique, le Vietnam avait renforcé son cadre juridique en matière de télécommunications et de cybersécurité, créant des outils efficaces pour lutter contre les violations sur l’espace numérique et œuvrer pour un environnement en ligne sûr et transparent.

Le Vietnam a par ailleurs affirmé son engagement dans la coopération internationale, notamment à travers la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï et divers sommets récents sur la cybersécurité. Plusieurs médias internationaux ont salué l’initiative vietnamienne, soulignant sa proactivité et son rôle de connexion entre les pays dans la lutte contre la criminalité technologique.

Le ministère des Affaires étrangères a également fait savoir qu’il et d’autres ministères et secteurs concernés travaillaient avec des pays partenaires pour établir des mécanismes de coopération, afin d’optimiser la protection des ressortissants vietnamiens et de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et technologique à l’étranger.

Répondant à une autre question sur l’aide internationale accordée au Vietnam après les récentes catastrophes naturelles et le plan visant à solliciter la coopération et soutien internationaux dans le temps à venir, la porte-parole a indiqué que de nombreux pays et organisations internationales avaient exprimé leur solidarité, adressé leurs condoléances et fourni un soutien financier, des équipements de secours ainsi que des biens de première nécessité aux zones sinistrées.

« Il s’agit d’un appui précieux, rapide et significatif, qui aide les populations vietnamiennes touchées à surmonter les pertes humaines et matérielles et à retrouver une vie normale », a déclaré Mme Hang. Elle a souligné que le gouvernement et le peuple vietnamiens appréciaient profondément cette aide, symbole de solidarité pour unir les efforts avec le gouvernement et le peuple du Vietnam pour surmonter les difficultés et rétablir rapidement la vie normale.

