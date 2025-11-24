Le Vietnam cherche à attirer davantage de tournages étrangers

Les solutions pour attirer les producteurs de films dans les régions étaient au cœur d’un séminaire organisé conjointement le 23 novembre par le Département du cinéma du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut d’études du développement de Hô Chi Minh-Ville.

>> Le Vietnam veut attirer plus de tournages étrangers et valoriser son tourisme

Photo : VNA/CVN

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du 24e Festival du film vietnamien, qui se tient à Hô Chi Minh-Ville.

Les intervenants et les experts du secteur ont discuté des expériences internationales en matière de développement d’environnements favorables au tournage, des politiques de soutien aux équipes de production, de la coordination régionale et des partenariats transfrontaliers dans l’industrie cinématographique.

Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, a déclaré que le Vietnam devait rapidement lever les obstacles liés aux procédures réglementaires, aux incitations et à la fiscalité afin d’attirer les producteurs internationaux. Elle a ajouté que l’association du cinéma au tourisme et à d’autres formes d’art permettrait d’élargir le rayonnement du secteur.

Pour Hô Chi Minh-Ville en particulier, Mme Phuong a suggéré d’adopter un modèle similaire à celui de Hanoï, qui a promulgué une résolution dédiée au secteur cinématographique afin de créer un environnement d’investissement favorable, de soutenir les talents créatifs et de mettre en place un centre de production cinématographique intégré.

Phan Thanh Hai, directeur du Service de la culture et des sports de la ville de Huê, a indiqué que la ville avait simplifié les procédures d’assistance aux équipes de tournage, les démarches administratives étant généralement effectuées en un ou deux jours. Les autorités apportent leur aide pour le repérage des lieux de tournage, la sécurité des sites patrimoniaux et la promotion locale des tournages et des destinations.

Des experts français, australiens et singapouriens ont constaté que le Vietnam ne disposait pas d’un cadre politique formel pour les cinéastes et ont recommandé la création d’une commission du film centralisée - un modèle largement adopté sur d’autres marchés pour la production de longs métrages, de programmes télévisés et de publicités.

Andy Ho, producteur basé à Singapour et fondateur de Rice Content and Media, a déclaré que le Vietnam présente des atouts considérables en termes de paysages, de coûts et de culture, mais que l’uniformisation des services demeure une préoccupation majeure pour les producteurs internationaux. Un système transparent et unifié d’information, d’autorisation et de services de production rendrait le marché plus compétitif pour les grands projets commerciaux, a-t-il affirmé.

Le réalisateur australien Paul Brenner a déclaré que les capacités de production locales devaient être renforcées, car les équipes internationales hésitent souvent en raison du manque de personnel technique, d’équipements spécialisés et de normes de coordination sur les plateaux. Il a ajouté que des investissements dans la formation, les écosystèmes techniques et logistiques, ainsi que dans la professionnalisation des processus de production permettraient au Vietnam de rivaliser avec les pôles de production régionaux.

Le séminaire a également été l’occasion du lancement du guide "Hô Chi Minh-Ville - Une destination de choix pour la production cinématographique", première initiative majeure de la ville depuis sa reconnaissance comme Ville créative de l’UNESCO pour le cinéma. Ce guide de 64 pages, en couleur et rédigé en anglais, a été réalisé avec le soutien technique de l’ambassade de France au Vietnam et d’experts internationaux du cinéma. Il fournit des informations sur les lieux de tournage, les services, les infrastructures, les procédures d’assistance, les réseaux de contacts et les ressources disponibles pour la production dans la ville.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Trân Thi Diêu Thuy, a déclaré que ce guide offrait non seulement une valeur pratique aux équipes de tournage, mais marquait également la première étape de la ville vers la construction d’un pôle de production régional dynamique et efficace.

Paul Abela, attaché audiovisuel à l’ambassade de France, a déclaré que ce guide permettra aux cinéastes de mieux comprendre la production cinématographique au Vietnam. Il a souligné les liens cinématographiques de longue date entre la France et le Vietnam et a noté que la vaste expérience de la France dans l’industrie et son réseau de festivals ont contribué à l’élaboration du guide.

VNA/CVN