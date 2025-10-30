Le Ciel rouge, primé à la Berlinale 2023, ouvrira KinoFest 2025 à Hanoï

Le festival annuel du film allemand KinoFest 2025 présentera dix films de cinéastes allemands et vietnamiens dans différentes villes et provinces du pays.

Photo : Goethe Institute/CVN

Explorant le thème de la "réinvention de la famille" à travers des drames, des comédies et des documentaires, la sélection s’intéresse à la manière dont la famille est façonnée par l’attention portée aux autres, le travail, l’histoire et les choix.

À travers le rire et le conflit, le réconfort et la résistance, ces films visent à inspirer, à interpeller et à transformer le regard que les spectateurs portent sur le monde.

Le long métrage Le Ciel rouge (Roter Himmel), lauréat de l’Ours d’argent – Grand Prix du jury à la Berlinale 2023, ouvrira le festival à Hanoï le 30 octobre à 19h15. Écrit et réalisé par Christian Petzold, ce film suit le parcours de quatre jeunes gens réunis dans une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines.

Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l'amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Le film saisit l’équilibre fragile entre créativité et désir, humour et mélancolie.

Le Ciel rouge a également remporté le prix du meilleur scénario aux German Film Critics Association Awards 2024, ainsi que les prix de la meilleure réalisation et du meilleur montage aux German Film Awards 2024.

Selon la programmatrice du festival, Lisabona Rahman, les films de cette année élargissent la notion de famille au-delà des définitions traditionnelles, l’explorant comme une entité fluide, façonnée par le contexte, le travail, l’histoire et les émotions.

"Dans le monde d’aujourd’hui, la famille n’est pas toujours synonyme d’intimité", a déclaré Rahman. "La famille peut être un enjeu politique, un instrument de maintien des systèmes de contrôle, ou un espace de réflexion critique, de résistance et de transformation. Les films reflètent cette complexité. Ils retracent l’évolution de la famille à travers l’histoire sociale, idéologique et économique de l’Allemagne. Certains récits montrent comment la rébellion, plutôt que la tradition, peut renforcer les liens familiaux. Dans ces actes de défiance partagés, des liens se tissent et la notion de communauté se réinvente".

En ouverture du festival, le film Afire sera projeté en même temps que le documentaire Everything Belongs to You. Réalisé par Mani Pham Bui et Hiên Nguyên, ce documentaire dresse un portrait profondément personnel d’une femme qui quitte Oslo pour retourner dans sa ville natale, Neustrelitz. Avec vulnérabilité, elle se remémore son enfance et sa jeunesse, ainsi que son acceptation d’elle-même, de son identité et de sa famille.

Parmi les autres films présentés figurent Vena, primé aux Deutsche Kinoproduktionen (Festival de Hambourg 2024) ; Late Shift, lauréat du German Camera Award 2025 au Kino Spielfilm ; et lauréat du Golden Anchor Award et du prix du meilleur film au Festival international du film de Haïfa 2025.

Le seul film pour enfants, Niko - Beyond the Northern Lights, sera projeté le 2 novembre à 14h00. Ce film d’animation est une aventure touchante qui raconte l’histoire d’un jeune renne rêvant de rejoindre l’armée volante du Père Noël.

Tous les films sont sous-titrés en anglais et en vietnamien. Une séance de questions-réponses avec des cinéastes et critiques de cinéma vietnamiens aura lieu après les projections du soir.

KinoFest 2025 s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville du 21 au 27 octobre. Il se déroulera au Centre national du cinéma (NCC) de Hanoï du 30 octobre au 2 novembre.

Cette année, le festival sera également présent à Bac Ninh, Huê, Dà Nang, Cân Tho et Dà Lat, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne.

VNA/CVN