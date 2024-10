La Salle des profs ouvre le rideau du Kinofest allemand à Hanoï

>> Le festival du film allemand Kinofest prévu en novembre au Vietnam

>> Le Festival du film allemand KinoFest organisé dans trois localités du Vietnam

>> Dix pays au Festival du film documentaire Europe - Vietnam 2024

Photo : IGH/CVN

Le KinoFest, placé sous les auspices de l’Institut Goethe, revient au public vietnamien du 10 octobre au 30 novembre, présentant de films récents primés du cinéma allemand.

Cette année, les films présentés sont divers en genre et en sujet, allant de la psychologie sociale, de la famille, de l’aventure, à la science, aux documentaires et aux films pour les enfants. Les thèmes abordés tournent autour d’histoires des liens, de l’immigration et des interférences culturelles dans la vie contemporaine en Allemagne.

Selon le directeur de l’Institut Goethe de Hanoï, Oliver Brandt, le festival du cinéma allemand KinoFest 2024 est un projet collaboratif de huit Instituts Goethe en Asie du Sud-Est, permettant de promouvoir le cinéma allemand auprès du public des pays aséaniens. Il reflète de nombreux problèmes sociaux qui se déroulent en Allemagne et c’est la première fois qu’il cible les adolescents, notamment au cours des projections du week-end, a indiqué Oliver Brandt.

Photo : Atticawebzine/CVN

L’aventure cinématographique à travers Hanoï, Huê, Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong propose au public une collection diversifiée de films documentaires et de fiction, l’aidant à explorer le point de vue des jeunes dans un monde en évolution rapide.

À Hanoï, l’événement a eu lieu du 10 au 15 octobre au Centre national du cinéma, au 87 rue Lang Ha, dans l’arrondissement de Ba Dinh, avec en lever de rideau La Salle des profs (Das Lehrerzimmer) du réalisateur İlker Çatak qui extrait une tension complexe et riche à partir d’une situation qui ne relève pas même du fait divers : le vol au collège.

Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Nowak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. En découvrant ainsi le voleur, elle crée paradoxalement le chaos. Si elle reçoit en retour la violence d’Oskar, le fils de la voleuse soupçonnée, leur conflit rejaillit sur tout le collège, jusqu’à sa résolution. La progression du récit et les tensions propres au thriller mènent à une fin ouverte qui questionne le civisme, la tolérance et l’intégrité.

"Ce film passionnant nous donne un aperçu très approfondi du travail quotidien des enseignants et des conflits à l'école", a déclaré Oliver Brandt, directeur de l'Institut Goethe de Hanoi, lors d'une conférence de presse.

Parmi les films sélectionnés au KinoFest 2024 figurent également huit autres films : The Universal theory, Winners, Life is not a competition but I’m winning, In the blind spot, Shahid, Love & Fear, The Crossing et Checker Tobi and the Journey to the Flying Rivers.

En particulier, le film Checker Tobi and the Journey to the Flying Rivers a été réalisé à partir de courts métrages de Tobi (né en 1986), un célèbre présentateur et éditeur allemand, qui est connu pour la série Checker Tobi, un programme destiné aux enfants.

Ce film présente la beauté de plusieurs destinations célèbres du Vietnam comme la capitale, la grotte de Son Doong et la baie de Lan Ha. À travers le film, des messages sur la protection de l’environnement et l’importance de l’amitié sont transmis au public. Tous les films sont sous-titrés en allemand, turc, polonais, anglais et vietnamien.

NDEL/VNA/CVN