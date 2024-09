Le PM Pham Minh Chinh accueille l'ambassadeur de R. de Corée au Vietnam

L'objectif de la séance de travail entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam Choi Young Sam, c'est de déployer et de concrétiser le contenu de l'entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, ainsi que le contenu des accords de coopération conclus lors de la récente visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée.

Pham Minh Chinh a demandé à l'ambassadeur de se coordonner activement avec les agences compétentes des deux pays pour mettre en œuvre les 41 documents de coopération signés lors de sa récente visite. Les deux parties doivent déployer efficacement des mesures pour augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards d'USD d'ici 2025 et à 150 milliards d'USD d'ici 2030 dans une direction équilibrée et durable.

Le Premier ministre a proposé que la République de Corée supprime bientôt le quota de produits à base de crevettes vietnamiennes entrant dans ce pays ; soutienne le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes afin qu'elles puissent participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier à l'écosystème des entreprises sud-coréennes.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les entreprises sud-coréennes continuent d'accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les secteurs de la transformation numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de la haute technologie, de la fabrication de semi-conducteurs, de la biotechnologie et des villes intelligentes ; de déployer des projets de formation des ressources humaines pour le Vietnam dans les domaines de la haute technologie, de la transformation numérique, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA). Il a souhaité que la partie sud-coréenne envisage activement un vaste programme de crédit en faveur du Vietnam pour le développement de ses infrastructures de transport telles que la construction de chemins de fer à grande vitesse et de chemins de fer urbains.

Le Premier ministre a demandé d’élargir la coopération bilatérale dans la science et la technologie, la lutte contre le changement climatique, le travail, le tourisme, la culture et les échanges entre les deux peuples et de protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens en République de Corée et des Sud-coréens au Vietnam.

Questions maritimes

Les deux parties devraient continuer à coopérer étroitement dans le cadre de l'ASEAN - République de Corée ; promouvoir une mise en œuvre plus efficace du mécanisme Mékong - République de Corée. La République de Corée continue de soutenir et de partager une vision commune visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale ; à maintenir un environnement de paix et de stabilité et à résoudre les différends par des moyens pacifiques grâce au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Choi Young Sam a déclaré que l'ambassade en particulier et la République de Corée en général mettaient activement en œuvre les accords de haut niveau après la visite du président sud-coréen au Vietnam et la récente visite du Premier ministre vietnamien en République de Corée.

L'ambassadeur a déclaré être prêt à aider le Vietnam à accueillir le quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) ; examiner l’ouverture d’un consulat général du Vietnam à Busan.

Selon le diplomate, les deux parties devraient signer un accord de reconnaissance mutuelle sur les entreprises prioritaires ; de négocier pour s'efforcer de faire en sorte que deux produits agricoles et aquatiques supplémentaires d'un pays entrent dans l'autre pays chaque année, dans l'immédiat, des litchis et des fruits de la passion du Vietnam ; soutenir les familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes.

Choi Young Sam a déclaré que la République de Corée souhaitait élargir la coopération, les investissements et les affaires au Vietnam dans les domaines de la finance, des produits pharmaceutiques, de la protection de l'environnement, de l'énergie, des minéraux et des infrastructures stratégiques, du travail et de l'emploi...

Il a souhaité que le Vietnam garantisse des conditions d'infrastructure, des mécanismes et des politiques permettant aux entreprises sud-coréennes d'investir, de produire et de faire des affaires de manière stable et efficace sur son sol.

