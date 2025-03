Secteur judiciaire

Vietnam - R de Corée : coopération dans la transformation numérique

Le juge en chef de la Cour populaire suprême du Vietnam, Lê Minh Tri, a appelé la République de Corée à renforcer le soutien, les échanges et la formation en matière d'enquêtes et de preuves électroniques, ainsi que dans la lutte contre les crimes de haute technologie et transnationaux.

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young-sam, mardi 4 mars, Lê Minh Tri a salué le partenariat rapide et efficace entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense, de l'économie et de la culture. Il a réaffirmé le statut de la République de Corée comme l'un des principaux partenaires du Vietnam dans tous les domaines.

Le responsable a également exprimé sa gratitude pour le soutien de la République de Corée dans les projets clés bénéficiant à la Cour populaire suprême.

Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique dans le cadre de la résolution 57, Lê Minh Tri a appelé l'ambassadeur sud-coréen à servir de passerelle pour les échanges judiciaires, permettant aux deux parties de partager leur expertise en matière de procédures judiciaires et d'applications technologiques dans le secteur.

Il a demandé au diplomate de transmettre son invitation au juge en chef de la Cour suprême de la République de Corée pour qu'il se rende au Vietnam en 2025.

De son côté, l'ambassadeur Choi Young-sam a affirmé son engagement à renforcer davantage la coopération judiciaire bilatérale. Il a noté que le gouvernement de la République de Corée, la Cour suprême, l'ambassade et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) sont désireux de collaborer avec le secteur judiciaire vietnamien et de soutenir les projets en cours et futurs, notamment dans le domaine de la transformation numérique et des applications informatiques. .

L'ambassadeur a également exprimé l'espoir que le Vietnam continuera à créer des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes dans le pays. Il a appelé à un soutien plus fort du Vietnam dans les procédures administratives et la protection des citoyens et des entreprises.

