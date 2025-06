Promotion de la coopération entre le Vietnam et le Yunnan

Poursuivant sa visite de travail dans la province chinoise du Yunnan et sa participation à la cérémonie inaugurale de la 9 e Exposition Chine-Asie du Sud et de la 29 e Foire d’import-export de Kunming, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a eu des entrevues avec Wang Yubo, gouverneur de la province du Yunnan, et Kikeo Khaykhamphithoune, vice-Premier ministre du Laos.

Lors de son entretien avec le gouverneur Wang Yubo, les deux parties ont salué le développement dynamique des relations sino-vietnamiennes, illustré par la coopération fructueuse entre le Yunnan et plusieurs localités vietnamiennes. Le commerce bilatéral a d’ailleurs enregistré une hausse de 17,8% en glissement annuel, atteignant 3,13 milliards de dollars en 2024.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a affirmé que le gouvernement vietnamien soutient et encourage les localités à renforcer leur coopération avec la province du Yunnan. Il a notamment appelé cette dernière à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des perceptions communes de haut niveau, en particulier celles formulées lors de la récente visite du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping au Vietnam.

Parmi les priorités évoquées figurent l’accélération des projets de coopération ferroviaire, notamment la ligne stratégique Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, le renforcement de la coopération dans l’aviation civile et le transport fluvial, ainsi que l’objectif d’atteindre 5 milliards de dollars d’échanges commerciaux dans les années à venir. Il a également proposé une reconnaissance mutuelle des résultats de quarantaine sanitaire, le renforcement de l’interconnexion énergétique et des réseaux de transport, ainsi que la modernisation des infrastructures frontalières.

Sur le plan de la formation, Trân Hông Hà a plaidé pour l’attribution de davantage de bourses d’études aux étudiants vietnamiens, notamment dans les domaines des sciences et technologies, des transports et du ferroviaire. Il a aussi souligné l’importance de la coopération dans le cadre de l’initiative Mékong - Lancang, en vue d’une gestion durable des ressources en eau.

Enfin, il a suggéré d’accélérer l’ouverture de nouveaux postes-frontières, la modernisation des existants et un renforcement global de la coopération pour le développement durable.

En réponse, le gouverneur Wang Yubo a affirmé l’importance que le Yunnan accorde à la coopération avec le Vietnam. Il s’est engagé à mettre en œuvre les orientations des dirigeants des deux pays, en insistant sur l’interconnexion énergétique, le développement d’infrastructures stratégiques, l’élargissement de la coopération agricole, la lutte contre la criminalité transfrontalière et les échanges entre populations.

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune, Trân Hông Hà a discuté de mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale et à mettre en œuvre les accords de haut niveau, ainsi que les résultats de la 47e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Les deux dirigeants ont convenu d’accélérer l’application des accords entre les deux Partis et les deux États, tout en mettant l’accent sur l’interconnexion des économies, notamment via les infrastructures de transport, et sur l’éducation des jeunes générations à l’amitié et à la relation spéciale unissant les deux pays.

Le vice-Premier ministre vietnamien a également rencontré les dirigeants de la société énergétique Mékong - Lancang (CSG-LMI) et du groupe de construction de communications de Chine (CCCC). Il a rappelé que le Vietnam accueillait favorablement les entreprises disposant de technologies avancées et de solutions efficaces dans les domaines des énergies vertes (éolien, solaire), des transports routier, ferroviaire et aérien, ainsi que des ports maritimes.

Les représentants des deux groupes ont exprimé leur volonté d’investir dans des projets futurs au Vietnam, notamment dans le chemin de fer à grande vitesse et le métro.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a également visité le site historique du Président Hô Chi Minh à Kunming, soulignant l’attachement du Vietnam à la mémoire de son leader fondateur.

