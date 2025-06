Assemblée nationale : clôture des séances de questions au gouvernement

Après une journée et demie de travail rapide, sérieux et responsable, l'Assemblée nationale (AN) a clôturé vendredi matin 20 juin les séances de questions au gouvernement dans le cadre de sa 9 e session de la XV e législature.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que les sujets abordés touchaient à des questions essentielles, ayant un impact direct sur la stabilité macroéconomique, la vie quotidienne de la population et l’avenir du développement national. Il a salué des thématiques pertinentes et ciblées, répondant aux préoccupations des électeurs et de l’opinion publique.

Au total, 97 députés sont intervenus et 17 ont participé aux débats. Les membres du gouvernement ayant répondu aux questions étaient : la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, la gouverneure de la Banque d’État, Nguyên Thi Hông, le vice-Premier ministre, Hô Duc Phoc. Par ailleurs, le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hòa Binh, est également intervenu au nom du gouvernement pour apporter des clarifications supplémentaires.

Trân Thanh Mân a salué l’attitude constructive des membres du gouvernement, soulignant leur sens des responsabilités et leur maîtrise des dossiers. Ceux-ci ont répondu directement et sans détour aux questions posées, proposant des solutions concrètes et des engagements clairs en réponse aux attentes exprimées.

Conformément à la procédure législative, le Comité permanent de l’Assemblée demandera aux organes compétents de rédiger un projet de résolution intégrant les conclusions des séances de questions, lequel sera soumis aux députés pour adoption en séance plénière.

En conclusion, Trân Thanh Mân a exhorté le gouvernement, les ministres et les dirigeants des différents secteurs à prendre en compte les avis des députés et à les traduire en actions et politiques concrètes. L’objectif : améliorer la qualité de vie des citoyens, renforcer les capacités internes de l’économie, et construire un système éducatif performant.

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale continuera de suivre de près la mise en œuvre de ces engagements, réaffirmant son rôle de supervision.

Dès la 10e session, prévue en octobre prochain, elle examinera la mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées lors des XIVe et XVe législatures concernant les interpellations et la supervision thématique. Cela témoigne de la volonté de l’Assemblée nationale d’assurer un suivi rigoureux des sujets déjà débattus.

VNA/CVN