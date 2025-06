Le Vietnam organise son tout premier défilé maritime pour célébrer la Fête nationale

Le Vietnam organisera son tout premier défilé maritime avec des navires et des escadrons de la Marine, des Garde-côtes, de la Surveillance des pêches et de l’Aéronavale pour célébrer sa Fête nationale le 2 septembre, a annoncé le général Phan Van Giang, membre du Politburo, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Photo : VNA/CVN

Ce spectacle, ainsi qu’un grand défilé qui se tiendra simultanément sur la place Ba Dinh à Hanoï, célébreront le 80e anniversaire de la Révolution d’Août, de la Fête nationale et de l’état-major de l’Armée populaire du Vietnam (APV), a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec les organes de presse à Hanoï, jeudi 19 juin, juste avant le 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

Le ministre Phan Van Giang a révélé que des contingents militaires étrangers se joindront au défilé, un geste témoignant du respect international pour les réalisations du Vietnam.

Évoquant l’histoire du journalisme révolutionnaire vietnamien, et plus particulièrement des médias militaires, le ministre a souligné le rôle crucial de la presse en tant que "force spécialisée" à l’époque glorieuse du pays pendant la guerre.

Il a salué la couverture médiatique abondante des contributions de l’APV lors des récents événements marquants, notamment le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et le 50e anniversaire de la libération du Sud-Vietnam et de la réunification nationale. Ces histoires, a-t-il déclaré, ont rehaussé l’image publique de l’APV et perpétué l’héritage des "soldats de l’Oncle Hô".

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté la presse à continuer de mettre en avant la politique étrangère cohérente du Vietnam, axée sur l’indépendance et l’autonomie ; sa politique de défense des "quatre non" : pas d’alliances militaires, pas de bases étrangères, pas de prise de parti d’un pays contre un autre, pas de recours à la force ou de menace de force dans les relations internationales ; et son engagement à bâtir une armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne pour protéger son peuple et son intégrité territoriale.

La diplomatie de défense du Vietnam et son intégration militaire internationale ont gagné en popularité ces dernières années, devenant un pilier essentiel de la diplomatie du Parti, de l’État et des relations interpersonnelles du pays, a-t-il déclaré, saluant les réalisations de l’armée, soutenues par une forte couverture médiatique, qui ont suscité les éloges des dirigeants du Parti et de l’État, rallié le soutien du public et fait du Vietnam un acteur mondial plus important.

VNA/CVN