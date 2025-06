Le Vietnam appelle à une action mondiale rapide pour résoudre les crises à Gaza

Le Vietnam soutient systématiquement la solution à deux États, y compris la création d’un État de Palestine indépendant et souverain sur la base des frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, a déclaré le ministre plénipotentiaire Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Le diplomate vietnamien a fait la déclaration lors de la Session extraordinaire d'urgence de l’Assemblée générale des Nations unies, tenue à New York les 13 et 18 juin, consacrée au conflit et à la crise humanitaire en cours à Gaza.

Photo: VNA/CVN

Nguyên Hoàng Nguyên a réaffirmé la position constante et de principe du Vietnam sur la question palestinienne, appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable dans toute la bande de Gaza.

Soulignant l’urgence de garantir une aide humanitaire sans entrave ni interruption à la population de Gaza, il a mis en avant le rôle indispensable de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, essentiel pour fournir un soutien et des services vitaux aux civils palestiniens.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a salué les efforts diplomatiques internationaux en cours, notamment la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, co-organisée par la France et l’Arabie saoudite. Le diplomate a exprimé l’espoir que cette conférence puisse reprendre prochainement, affirmant la volonté du Vietnam de contribuer activement aux discussions sur la reconstruction et la gouvernance post-conflit à Gaza.

À cette occasion, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à la protection des civils et au respect du droit international humanitaire à Gaza, par 149 voix pour, 12 contre et 19 abstentions. Le Vietnam a coparrainé et voté en faveur de cette résolution, réaffirmant ainsi son engagement constant dans les efforts internationaux visant à résoudre la crise et à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

