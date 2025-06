Le président vietnamien souligne le rôle de la presse dans la nouvelle ère

Le président de la République, Luong Cuong, a souligné vendredi 20 juin à Hanoï le rôle de la presse dans la nouvelle ère, en tant qu’allié vigilant, fiable et pionnier dans la construction d’un pays prospère et heureux.

>> Un journalisme de combat et d’humanisme

>> La presse d’information pour l’étranger, une vitrine pour le pays

>> VNA, 80 ans au cœur de la presse révolutionnaire vietnamienne

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925), le chef de l’Etat a rencontré 150 journalistes chevronnés et éminents, représentant près de 41.000 professionnels des médias à l’échelle nationale.

Le président Luong Cuong a adressé ses félicitations et ses sincères remerciements aux journalistes, en particulier à plus de 500 journalistes – soldats et martyrs dont plus de 206 de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), qui ont sacrifié leur vie pour la cause révolutionnaire.

Il a également rappelé la fondation du journal Thanh Niên (Les Jeunes) en 1925 par le président Hô Chi Minh, une étape importante dans le développement de la presse révolutionnaire vietnamienne. La presse a toujours été étroitement liée à la cause révolutionnaire, accompagnant les victoires historiques du pays.

Le président Luong Cuong a souligné que la presse ne se contente pas de refléter la réalité, mais constitue également une force d’avant-garde sur le plan idéologique et culturel, promouvant les idéaux révolutionnaires et unissant les masses.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de la lutte, la presse a été une alliée du peuple, devenant la voix véridique et puissante de la défense et de la construction de la Patrie. Elle a accompagné le Parti et le peuple dans le processus de renouveau, contribuant significativement aux profonds changements révolutionnaires de 1986 à nos jours.

Il a rappelé les paroles du Président Hô Chi Minh : "Les journalistes sont aussi des révolutionnaires. Leurs stylos et leurs papiers sont leurs armes affûtées." Ces mots véhiculent une leçon cruciale sur le rôle, les qualités et l’éthique que tout journaliste doit étudier et pratiquer.

Le chef de l’État a demandé aux journalistes de maintenir leur fermeté politique, d’être loyaux aux idéaux du Parti, de rester en contact avec le peuple et de défendre la vérité.

La presse doit refléter en temps opportun les aspects positifs, lutter courageusement contre le mal, l’immoralité et les idées fausses, protéger les fondements idéologiques du Parti et renforcer la confiance du public, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le président Luong Cuong a souligné que, dans le contexte du développement rapide des sciences et des technologies, la presse doit se renouveler complètement, faire preuve de créativité et s’adapter aux tendances de la transformation numérique.

Il a appelé les autorités compétentes à créer les conditions nécessaires au développement professionnel des journalistes, à la formation et à la valorisation des jeunes journalistes et à la constitution d’un contingent de presse engagé.

Il s’est dit convaincu que les journalistes continueront d’apporter une contribution positive à la cause révolutionnaire, en préservant les traditions et en propulsant la presse révolutionnaire vietnamienne vers de nouveaux sommets, répondant ainsi aux attentes du Parti, de l’État et du peuple.

VNA/CVN