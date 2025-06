Le plus haut législateur exhorte à mieux former les enseignants et les scientifiques

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté le secteur de l’éducation à se concentrer sur la formation d’enseignants et de scientifiques hautement qualifiés, capables d’enseigner les matières fondamentales des sciences fondamentales, de l’ingénierie et des technologies clés.

Le plus haut législateur a formulé cette demande à l’issue d’une séance de questions-réponses sur l’éducation et la formation, vendredi 20 juin, dans le cadre de la 9e session de la XVe législature.

Appelant le gouvernement et le ministre de l’Éducation et de la Formation à prendre pleinement en compte les avis des législateurs et à mettre en œuvre avec vigueur les solutions proposées, il a demandé que des efforts continus soient déployés pour revoir et affiner les politiques, remédier aux entraves institutionnelles, accélérer la décentralisation du pouvoir, renforcer la gestion de l’État et planifier rationnellement le réseau universitaire afin de mettre en place un système de gouvernance moderne pour l’enseignement supérieur.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité d’accélérer l’application de l’intelligence artificielle et des équipements d’enseignement intelligents, d’innover dans les méthodes d’enseignement et d’évaluation, d’améliorer davantage la qualité de l’éducation formelle et de renforcer la transformation numérique en fournissant des informations aux étudiants et à leurs parents et en soutenant un apprentissage plus efficace.

Il est nécessaire d’appréhender en profondeur et d’appliquer sérieusement les réglementations pour garantir un environnement éducatif sûr, sain et convivial, en prévenant la violence à l'école, a-t-il déclaré, appelant à accorder une plus grande attention à la construction d’une culture scolaire positive et à l’application concrète d’un code de conduite au sein des établissements d’enseignement.

Le plus haut législateur a également exigé une étroite coordination entre les agences compétentes afin de traiter et de supprimer les contenus inappropriés ou violents en ligne ciblant les enfants et les élèves sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, il a demandé l’allocation de ressources suffisantes pour garantir la qualité des repas scolaires et la prise de mesures pour protéger la santé des élèves, en donnant la priorité à l’apprentissage de la natation et à la sécurité routière.

Il a également demandé le renforcement de l’inspection et de la supervision, avec la participation des parents d’élèves au contrôle de la sécurité alimentaire et de l’hygiène scolaire dans les établissements scolaires.

Soulignant que l’éducation et la formation sont des tâches intrinsèquement difficiles, il a souligné qu’outre le leadership et les orientations du Parti et de l’État, une meilleure coordination entre les ministères, les secteurs et les organisations, l’engagement actif des autorités locales et le soutien de l’ensemble de la société sont essentiels.

Précédemment, lors de la séance de questions-réponses, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, avait répondu aux questions des députés. Il a reconnu sans détour les problèmes, s’est engagé à réformer les politiques et les règles juridiques, et a présenté des solutions pour l’avenir.

Entre-temps, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a fourni des éclairages sur les questions liées à la sécurité alimentaire pour les étudiants de tous les niveaux d’enseignement.

