Vietnam - États-Unis

Résultats positifs dans les négociations de l’accord commercial réciproque

Lors du troisième cycle de négociations sur un accord commercial bilatéral réciproque entre le Vietnam et les États-Unis, qui s’est tenu du 9 au 12 juin à Washington, la délégation vietnamienne a réalisé des progrès substantiels et aplani les divergences sur tous les points abordés, a déclaré jeudi 19 juin à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Répondant à une question d’un journaliste concernant ce troisième cycle de négociations, la diplomate a déclaré que, durant les négociations, les États-Unis avaient hautement apprécié la bonne volonté et les efforts du Vietnam, affirmé leur appréciation pour les relations bilatérales, pris en compte les propositions et les préoccupations du Vietnam, et les considéraient comme une base importante pour la poursuite des discussions et la conclusion d’un accord final.

La délégation vietnamienne a réaffirmé son engagement à bâtir des relations économiques et commerciales équilibrées et durables avec les États-Unis, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.

Les deux délégations ont convenu de désigner des équipes techniques pour poursuivre les discussions, en vue de parvenir à un accord répondant aux attentes et aux conditions du Vietnam et des États-Unis.

Interrogée sur l’annonce du Département d’État américain du 18 juin concernant la reprise du traitement des visas pour les étudiants internationaux, Pham Thu Hang a indiqué que le ministère et les agences vietnamiennes aux États-Unis cherchaient à obtenir des informations complémentaires à ce sujet.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que le processus de délivrance des visas étudiants aux États-Unis se déroulerait sans heurts, répondant ainsi aux besoins et aspirations légitimes des étudiants internationaux, y compris ceux originaires du Vietnam.

