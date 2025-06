Renversement du régime génocidaire de Pol Pot : le Cambodge exprime sa gratitude au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par son vice-ministre, le général de division Nguyên Hông Thai, et celle du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE), dirigée par son vice-ministre Nguyên Manh Cuong ont assisté à cet événement présidé par le général Tea Seiha, vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense.

S'exprimant lors de l'événement, le général Tea Seiha, vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, a souligné l'importance et le but de la célébration. Affirmant l'importance historique de cet événement, il a souligné que sans le début du processus de renversement du régime génocidaire de Pol Pot en 1977 et les événements concernés, le Cambodge ne serait pas là où il est aujourd'hui.

Dans cet esprit, le général Tea Seiha a exprimé sa gratitude aux amis d'autres pays qui ont soutenu et aidé le Cambodge dans sa lutte, en particulier les soldats volontaires et experts vietnamiens.

Saluant le développement continu de la solidarité et de l'amitié traditionnelles, des relations historiques et de l'étroite coopération entre le Cambodge et le Vietnam, le général Tea Seiha s'est dit convaincu qu'après cet événement commémoratif, les deux pays renforceront davantage leur amitié et leur coopération dans tous les domaines, notamment en résolvant rapidement les problèmes frontaliers en suspens, transformant ainsi la zone frontalière entre les deux pays en une zone frontalière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Il a annoncé que début juillet, les deux pays organiseraient la Conférence du Comité conjoint des frontières (CCF) Cambodge - Vietnam, Vietnam - Cambodge afin de promouvoir les travaux susmentionnés.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, au nom du gouvernement cambodgien et du ministère cambodgien de la Défense, le général Tea Seiha a une nouvelle fois remercié le gouvernement, l'armée et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant et leur aide à améliorer le développement du Cambodge dans tous les domaines.

De son côté, Pen Kosal, gouverneur de la province de Tboung Khmum (Cambodge), a présenté la situation socio-économique locale et les préparatifs de l'événement, ainsi que l'avancement des travaux de construction du complexe militaire historique Techo Koh Thmar X16.

Par ailleurs, il a hautement apprécié les bonnes relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre le Cambodge et le Vietnam ainsi qu'entre leurs localités limitrophes, y compris la province cambodgienne de Tboung Khmum.

VNA/CVN