Assemblée nationale

Le plus haut législateur plaide pour l’accélération des investissements publics

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé jeudi 19 juin à accélérer le décaissement des investissements publics, à simplifier les procédures administratives pour stimuler la production et le commerce, et à intensifier la décentralisation et la délégation de pouvoirs pour une meilleure efficacité.

S’exprimant à la clôture d’une séance de questions-réponses sur les questions financières, dans le cadre de la 9e session de la XVe Assemblée nationale, le plus haut législateur a salué la pertinence et la concision des questions posées.

Il a félicité le ministère des Finances pour son rôle essentiel dans le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, l’augmentation des recettes budgétaires et la garantie des grands équilibres économiques.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité d’une discipline budgétaire plus stricte, d’une transformation numérique accélérée et d’une gestion plus efficace des recettes et des dépenses du budget de l’État. Il a également appelé à un financement adéquat pour mettre en œuvre les résolutions du Politburo du Parti sur la science et la technologie, l’innovation, la législation, la restructuration organisationnelle et les exonérations et réductions de frais de scolarité, dans les délais impartis.

Secteurs stratégiques

Il a appelé à un contrôle renforcé de la gouvernance d’entreprise, à la restructuration des actifs financiers et à la rationalisation des opérations et du personnel afin de réduire les coûts et d’améliorer la productivité du travail. Il a souligné que les investissements devraient être concentrés sur les secteurs stratégiques à fort potentiel de durabilité et d’impact.

L’accent devrait également être mis sur la mise en œuvre de la résolution sur le développement du secteur privé et d’une autre sur les mécanismes et politiques spécifiques pour la croissance économique privée, a-t-il déclaré, demandant la révision de la loi sur l’aide aux petites et moyennes entreprises et la mise en place d’un cadre juridique pour les activités des entreprises individuelles. Cela comprend l’encouragement des ménages à se convertir en entreprises formelles et la fourniture d’orientations claires sur la suppression progressive de leur régime d’imposition fixe.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné l’urgence de lever les obstacles pour accélérer le traitement des grands projets d’investissement direct étranger (IDE), notamment dans les secteurs de haute technologie à forte valeur ajoutée, à fort transfert de technologie et aux liens avec les entreprises locales.

Il a averti que les projets d’IDE causant des dommages environnementaux, utilisant abusivement les terres ou portant atteinte aux engagements seraient sévèrement sanctionnés. Il a également plaidé pour une mise à jour de la réglementation afin de développer les parcs éco-industriels et les zones économiques côtières.

Plus tôt, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a répondu aux inquiétudes concernant la lenteur des décaissements d’investissements publics, qui, selon lui, freine la croissance et la création d’emplois. Il a imputé ces retards à des préparations inadéquates, à la lenteur des procédures de défrichement et d’indemnisation, à la lenteur des approbations de projets et à la pénurie de matériaux de construction comme la pierre.

Le gouvernement demandera aux autorités locales et aux ministères de s’attaquer à ces problèmes, faisant de l’investissement public un moteur essentiel de la croissance nationale, a-t-il indiqué.

Concernant la fiscalité, il a défendu l’idée d’une suppression progressive du régime d’impôt fixe pour les ménages, la jugeant cohérente avec les objectifs de développement du secteur privé, mais a chargé le ministère des Finances d’étudier des mécanismes fiscaux adaptés aux petites entreprises et aux entreprises à faibles revenus afin de concilier protection sociale et besoins opérationnels.

Il a souligné que les taux d’imposition du Vietnam restent compétitifs, avec une TVA de 10% (abaissée à 8% pour certains biens et services) contre 17 à 27% à l’échelle mondiale, et un impôt sur les sociétés de 20% contre 20 à 35% en Asie.

