Le partenariat global entre le Vietnam et la Hongrie donne des résultats fructueux

Lors de la rencontre, l'ambassadeur a souligné le développement positif du partenariat global Vietnam - Hongrie dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et éducatif. Il a salué la visite fructueuse du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce au Vietnam du 18 au 19 mars et s'est déclaré convaincu que la 10ᵉ réunion du Comité mixte sur la coopération économique Vietnam - Hongrie, qui se tiendra prochainement à Hanoï, introduirait de nouvelles mesures visant à renforcer les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

L'ambassadeur vietnamien a également présenté les activités prévues par l'ambassade pour célébrer le 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment des échanges culturels et des séminaires de promotion commerciale, en sollicitant la coopération des autorités hongroises.

Le diplomate a également évoqué les relations extérieures du Parti communiste du Vietnam (PCV), soulignant ses liens avec le Parti socialiste, le Parti des travailleurs et le parti au pouvoir, le Fidesz, en Hongrie. Il a proposé que le vice-ministre, en sa qualité de dirigeant du Fidesz, contribue à promouvoir la mise en œuvre de l'accord signé entre les deux partis en 2017.

De son côté, Barna Pál Zsigmond a réaffirmé l'intérêt du Fidesz pour un renforcement des relations avec le PCV, suggérant des échanges entre jeunes dirigeants. Il a également assuré le soutien hongrois à la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à la levée du carton jaune imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens.

VNA/CVN