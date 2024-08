Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadeur de Russie au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu ce mardi 6 août à Hanoï, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Le chef de l’organe législatif déclaré que le développement des relations avec la Russie était une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour mettre en œuvre la voie de l'indépendance, de l'autosuffisance, la politique étrangère multilatérale et diversifiée.

Le peuple vietnamien se souvient toujours de l'aide sincère et compatissante du peuple russe dans la lutte de libération nationale d'hier ainsi que dans la construction et le développement actuels du pays, a indiqué le dirigeant.

Il a estimé que ces derniers temps, le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie avait été continuellement renforcé et développé. Les deux parties ont échangé régulièrement des délégations à tous les niveaux.

Selon le plus haut législateur, le potentiel de coopération est encore très vaste. Le commerce bilatéral s'est élevé à environ 3,6 milliards d'USD en 2023 et environ 2,34 milliards d’USD au premier semestre de cette année, en hausse de 45,4% par rapport à la même période de 2023.

Il a proposé de promouvoir une coopération économique et commerciale à la mesure des bonnes relations entre les deux pays, d'échanger régulièrement des délégations à tous les niveaux, de renforcer la coopération parlementaire et les groupes parlementaires amicaux des deux pays pour échanger des expériences en matière de législation, de contrôle et de prise de décision sur des questions importantes.

De son côté, l'ambassadeur de Russie, Gennady Bezdetko, a apprécié la coopération étroite et le soutien mutuel entre l'AN du Vietnam et la Douma d'État de Russie. Il a affirmé que la coopération interparlementaire était un canal de coopération important dans les relations multisectorielles entre les deux pays.

Il a affirmé continuer à déployer des efforts pour approfondir le partenariat stratégique intégral, souhaitant promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce, la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, les sciences, les technologies, le tourisme, les échanges entre les peuples...

VNA/CVN