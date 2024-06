Vers une coopération vietnamo-russe tous azimuts

Le Vietnam et la Russie souhaitent promouvoir leur partenariat stratégique intégral. L’accent est notamment mis sur la collaboration économique, commerciale, scientifique, technique et humanitaire.

Le Vietnam et la Russie ont établi leurs relations diplomatiques en 1950 et les ont porté au niveau d’un partenariat stratégique intégral en 2012. Cette année, les deux pays célèbrent deux dates importantes : le 74e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 30e de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de leurs relations amicales.

La visite d’État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine les 19 et 20 juin 2024 a apporté de nouvelles opportunités aux relations bilatérales, pour un développement prospère.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a déclaré que son pays accordait une priorité à la promotion de son partenariat stratégique avec l’ASEAN, et souhaitait renforcer ses solides relations d’amitié avec le Vietnam, l’un de ses partenaires clés en Asie du Sud-Est, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde.

Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire stratégique global et traditionnel, occupant une place importante dans la politique étrangère de son pays. Selon le diplomate, la Russie s’efforce de promouvoir la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et humanitaire dans les nouvelles conditions géopolitiques avec le Vietnam.

Dans le même temps, la Russie a également souligné la proximité des approches de Moscou et de Hanoï sur de nombreuses questions de l’agenda international. “La partie russe espère que la visite du président Vladimir Poutine résoudra les problèmes de coopération en suspens et créera un nouvel élan pour l’approfondissement des relations bilatérales”, a déclaré le diplomate russe.

Le Vietnam a signé en 2015 l’Accord de libre-échange de l’Union économique eurasiatique (EAEU), qui regroupe le Bélarus, le Kazakhstan, la Russie, l’Arménie et le Kirghizistan. À noter qu’il a été le premier pays signataire d’un accord commercial avec l’EAEU. Le représentant commercial de la Fédération de Russie au Vietnam, Viacheslav Kharinov, a déclaré que les entreprises russes opéraient activement en Afrique et allaient promouvoir cette activité en Amérique et en Asie, en particulier au Vietnam.

Nouvelles opportunités commerciales

En 2023, lors de la 24e session du Comité intergouvernemental Russie - Vietnam sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, les deux parties ont discuté de l’efficacité de la mise en œuvre de l’accord entre l’EAEU et le Vietnam et souhaité porter le commerce bilatéral à 10 milliards d’USD d’ici 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam tient toujours en haute estime ses relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral avec la Russie. Ces dernières années, la coopération bilatérale s’est développée positivement tant quantitativement que qualitativement.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,96 milliard d’USD, en hausse de 51,4% sur un an. Les exportations et importations du Vietnam vers la Russie se sont respectivement élevées à 955,6 millions et un milliard d’USD, soit des augmentations annuelles de 44,7% et 58,4%.

L’Office du commerce du Vietnam en Russie a mené des efforts pour mettre en relation les exportateurs vietnamiens de produits agricoles et les fournisseurs de chaînes de supermarchés russes. Cependant, pour des expéditions durables vers le marché russe, les entreprises vietnamiennes ont besoin d’une planification stratégique de leurs réseaux d’approvisionnement. De plus, une participation aux expositions thématiques et aux salons professionnels est cruciale pour établir des partenariats.

L’année dernière, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre russe de l’Énergie, Nikolai Gregorievich Shulginov, ont signé un protocole modifiant l’Accord intergouvernemental sur les activités des coentreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro, reflétant le ferme soutien des deux parties à la coopération dans les secteurs du pétrole

et du gaz. Parallèlement, en marge de la Semaine russe de l’énergie, M. Diên a travaillé avec des représentants de grandes sociétés pétrolières et gazières russes telles que Zarubezhneft, Gazprom et Novatek. Leurs discussions ont été axées sur la mise en œuvre de projets visant à renforcer la collaboration entre les deux pays et leurs entreprises.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé son intention d’étudier des mesures d’aide aux entreprises afin qu’elles organisent leurs propres activités de promotion du commerce sur le marché russe. En outre, il encourage les autorités locales, les associations et les entreprises à envoyer des délégations à des foires-expositions sectorielles spécifiques en Russie, dans le but de favoriser l’accès au marché et une croissance commerciale durable.

Après la signature de l’accord avec l’EAEU, les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté rapidement, s’élevant à 5,5 milliards d’USD en 2021, soit une hausse de près de 90% par rapport à 2016. Sur ce total, les exportations vietnamiennes ont atteint 3,2 milliards d’USD, soit une augmentation de 100% par rapport à 2016. Cependant, le commerce bilatéral a fortement diminué ces derniers temps, en raison de la situation défavorable due au conflit russo-ukrainien depuis février 2022. En effet, les exportations vietnamiennes en 2022 a diminué de plus de 51% sur un an. Face à cette situation, l’ambassade du Vietnam en Russie a travaillé en étroite collaboration avec les organes compétents des deux pays pour éliminer les obstacles entravant le commerce bilatéral et soutenir les entreprises dans les questions liées au paiement et au transport de marchandises.

Foires-expositions de produits vietnamiens

L’Office du commerce du Vietnam en Russie a, quant à lui, aidé les entreprises des deux pays à se renseigner sur les marchés respectifs et à surmonter les difficultés. Il a organisé de nombreuses conférences en ligne pour renforcer la coopération entre les entreprises dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture et l’aquaculture.

Selon le conseiller commercial du Vietnam en Russie, Duong Hoàng Minh, en octobre 2023, l’ambassade du Vietnam a coopéré avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour organiser avec succès la foire-exposition de produits vietnamiens de haute qualité au Centre multifonctionnel Hanoï - Moscou. S’inscrivant dans le cadre de la Journée du Vietnam en Russie 2023, l’événement a vu la participation d’une cinquantaine d’entreprises vietnamiennes de divers secteurs. Toujours l’année dernière, l’ambassade du Vietnam a organisé le forum des affaires Vietnam - Russie, qui a permis de réunir plus de 200 délégués des deux pays. L’événement a contribué de manière importante à promouvoir les produits vietnamiens sur le marché russe.

Grâce aux efforts conjoints des organes concernés des deux pays, le commerce bilatéral a retrouvé son rythme en 2023, après une forte baisse en 2022, atteignant 3,6 milliards d’USD, soit une augmentation de 2,3% en glissement annuel.

Thê Linh/CVN