14e plénum du Comité central du PCV

Une empreinte du renouveau dans la méthode de direction du Parti

Le 14 e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), 13 e mandat, s’est tenue les 5 et 6 novembre à Hanoï. Il a achevé avec succès l’ensemble de son ordre du jour dans un esprit de démocratie, d’unité et de consensus élevé.

Il s’agissait d’un Plénum particulièrement importante, marquant une étape décisive dans la préparation globale et rigoureuse du XIVe Congrès national du Parti, tout en affirmant la détermination à poursuivre le renouveau des modes de direction, à consolider le système politique et à promouvoir la grande union nationale.

Selon le communiqué publié à l’issue du plénum, le Comité central s’est concentré sur la discussion et la contribution d’avis sur les rapports et projets relatifs aux préparatifs du XIVe Congrès, ainsi que sur l’évaluation de la mise en œuvre des Résolutions et conclusions du Comité central au cours de la première moitié du mandat.

Sur cette base, il a adopté à l’unanimité les grandes orientations et objectifs de développement du pays pour la période à venir, en identifiant clairement les priorités visant à bâtir un Parti et un système politique intègres, puissants et complets, capables de répondre aux exigences d’un développement rapide et durable dans le nouveau contexte.

Concernant les travaux de personnel pour le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat du XIVe mandat, la conférence a souligné la nécessité de sélectionner des cadres dotés de qualités morales, de compétences, de courage politique, de vision stratégique et de capacité d’action, considérant ces critères comme essentiels pour concrétiser l’aspiration à un Vietnam prospère et heureux.

Depuis le XIIIe Congrès, le mode de direction du Parti a connu un profond renouvellement, à la fois global et substantiel, selon une approche plus scientifique, pragmatique et efficace.

Le Parti a promulgué et mis en œuvre de nombreuses politiques et orientations majeures, contribuant à lever les “goulots d’étranglement” et à créer de nouveaux moteurs pour le développement socio-économique, la consolidation de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que l’élargissement des relations extérieures et de l’intégration internationale.

L’un des points marquants réside dans la réforme organisationnelle du système politique, visant à le rendre plus compact, à clarifier les fonctions et à réduire les niveaux intermédiaires, tout en associant la rationalisation des effectifs à l’amélioration de la qualité des cadres et des fonctionnaires.

La mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW a marqué un tournant dans la réorganisation du système, renforçant son efficacité et son efficience. Par ailleurs, l’expérimentation du modèle d’administration à deux niveaux à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que dans d’autres localités, a produit des résultats positifs, favorisant la décentralisation et la responsabilisation, tout en améliorant les services rendus aux citoyens et aux entreprises.

Grâce à ces innovations, le système politique a été consolidé, la macroéconomie est restée stable, l’environnement des affaires s’est amélioré, le niveau de vie de la population s’est élevé, la défense et la sécurité ont été fermement garanties, et la position internationale du Vietnam s’est continuellement renforcée.

Depuis la fin de l’année 2024, le Bureau politique a promulgué sept Résolutions stratégiques (No 57 - 59 - 66 - 68 - 70 - 71 - 72) sur des domaines clés tels que le développement régional, la transformation du modèle de croissance, le développement durable, l’économie verte, la transition numérique, l’éducation et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Ces Résolutions reflètent non seulement la vision stratégique du Parti, mais aussi un changement fondamental de la gouvernance, passant de la définition des politiques à leur mise en œuvre effective, plaçant les citoyens et les entreprises au centre et considérant leurs besoins comme le moteur du développement.

Perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné la nécessité de poursuivre le renouveau du mode de direction du Parti dans la période à venir, en le rendant plus moderne, efficace et proche de la réalité.

Il a insisté sur l’importance de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, de clarifier les compétences, de renforcer la décentralisation tout en contrôlant rigoureusement l’exercice du pouvoir, de supprimer définitivement les mécanismes de “demande et d’octroi”, et d’accélérer la transformation numérique au sein du système politique, notamment par la construction d’une base de données unifiée au service de la direction, de la gestion et du développement social.

Le secrétaire général a également affirmé que les résultats du travail devaient être considérés comme le principal critère d’évaluation des qualités et des capacités des cadres, tout en appelant à renforcer l’inspection, la supervision et la discipline du Parti, et à promouvoir le rôle du peuple et du Front de la Patrie dans l’édification et la rectification du Parti.

Globalement, le renouveau du mode de direction du Parti dans la nouvelle période s’articule autour de trois piliers : premièrement, rationaliser l’organisation et améliorer l’efficacité de la gouvernance ; deuxièmement, promouvoir la décentralisation et la transition numérique tout en assurant le contrôle du pouvoir et l’abolition des mécanismes administratifs obsolètes ; troisièmement, normaliser les critères et la responsabilité des cadres dirigeants.

Ces réformes traduisent la ferme volonté politique du Parti de moderniser ses méthodes de direction et de bâtir une gouvernance nationale transparente, intègre, efficace et au service du peuple.

Elles constituent également une base solide pour conduire le pays vers une nouvelle étape de développement : celle d’un Vietnam puissant, prospère et heureux, digne de la vision et des aspirations que le Président Hô Chi Minh nourrissait pour la nation.

VNA/CVN