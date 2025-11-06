Clôture du 14e plénum du Parti

Après deux jours de travail (5 et 6 novembre), le 14 e plénum du Parti (XIII e mandat) s’est achevé à Hanoï, accomplissant l’ensemble de son programme.

>> Ouverture du 14e plénum du Parti communiste du Vietnam

>> Le 14ᵉ plénum du Parti : jeter les bases du nouveau mandat

>> Première journée de travail du 14ᵉ plénum du Parti (XIIIᵉ mandat)

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, au nom du Bureau politique et du Secrétariat, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que le Comité central avait adopté de nombreuses décisions importantes, notamment le nombre de membres du futur Bureau politique et du futur Secrétariat du XIVe mandat, les listes des candidats, ainsi que d’autres contenus liés au personnel dirigeant du Parti et de l’État, et à la préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Le Comité central a débattu de manière démocratique et approfondie des propositions relatives aux membres du futur Bureau politique et du futur Secrétariat, et a confié au Bureau politique et au sous-comité du personnel du XIVe Congrès la tâche de poursuivre la finalisation des propositions à soumettre lors du 15e plénum, a indiqué Tô Lâm.

Le Comité central a également donné son accord sur les contenus prévus pour le programme, le règlement intérieur, le règlement électoral du XIVe Congrès, ainsi qu’un rapport sur les préparatifs, tout en chargeant le Bureau politique de les finaliser avant leur présentation au Congrès.

Le Comité central a demandé au Bureau politique de diriger les sous-comités concernés pour recueillir et intégrer les contributions des organisations politiques et du public afin d’améliorer davantage les projets de documents avant de les présenter au 15e Plénum, en vue de la soumission au XIVe Congrès.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le 14e plénum avait pleinement approuvé l'examen de la direction du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat du XIIIe mandat.

Le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat et les dirigeants clés du Parti avaient formé un collectif uni, exemplaire, lucide et résolu, capable de prendre en temps opportun des décisions judicieuses sur des questions majeures concernant l’économie, la défense, la sécurité, les affaires extérieures, ainsi que l’édification du Parti et du système politique, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique a publié sept résolutions stratégiques (nos 57, 59, 66, 68, 70, 71 et 72), constituant une base politique et juridique essentielle pour atteindre les objectifs de développement du pays dans la nouvelle période, notamment la croissance économique à deux chiffres et la réalisation des deux objectifs centenaires.

Le secrétaire général a néanmoins reconnu certaines limites dans la mise en œuvre : la lente concrétisation de certaines résolutions, des insuffisances dans la gestion socio-économique et la protection des ressources et de l’environnement...

Dans la période à venir, le secrétaire général a demandé à ce que l’ensemble du système politique continue à consolider le modèle d’administration locale à deux niveaux, afin qu’il fonctionne de manière efficace et cohérente. En outre, la décentralisation doit aller de pair avec le contrôle, en renforçant les mécanismes d’audit interne au niveau des provinces et des communes.

Il a rappelé les principes directeurs : "les collectivités locales décident, exécutent et assument leurs responsabilités", ajoutant que "le niveau et la qualité du travail accompli sont la mesure la plus juste des compétences et de la vertu des cadres".

Le secrétaire général a appelé les membres du Comité central à faire preuve d’un sens accru des responsabilités, à mettre en œuvre efficacement les conclusions du 14ᵉ plénum et à contribuer au succès du XIVᵉ Congrès du Parti.

Face à la situation complexe des catastrophes naturelles et des inondations, il a demandé aux dirigeants locaux de donner la priorité absolue à la protection de la vie et des biens de la population.

VNA/CVN