Le Vietnam et la R. de Corée dynamisent leur coopération dans divers domaines

Dans le cadre de sa visite d'État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Premier ministre sud-coréen, Kim Min Seok, ont assisté, mardi matin 12 août (heure locale), à la cérémonie d’échange de nombreux documents de coopération.

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est tenu lors du Forum économique Vietnam - République de Corée, placé sous le thème "Coopération pour le développement des chaînes de production dans la nouvelle ère". De nombreux accords ont été conclus entre ministères, localités et entreprises des deux pays.

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et l'Agence de presse sud-coréenne Yonhap ont convenu de renforcer leur coopération professionnelle.

Plusieurs partenariats locaux ont été établis, notamment entre la ville de Hai Phong et la société sud-coréenne SK LEAVEO pour la croissance verte, ainsi qu’entre Hanoï et One Law Partners pour le développement du parc de haute technologie de Hoà Lac. Khanh Hoà et Cà Mau collaboreront respectivement avec SK Innovation pour développer des pôles énergétiques industriels spéciaux (special energy-industrial clusters - SEIC). La ville de Cân Tho et SK Innovation travailleront sur des solutions d'énergies propres.

Les secteurs de l'énergie et de l'industrie se distinguent par la création d'une coentreprise de construction navale entre Vietnam Maritime Corporation (VIMC) et HD Hyundai, ainsi que par une collaboration entre le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et Hyosung pour les réseaux électriques intelligents.

Le groupe national PetroVietnam (PVN), Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC), SK Innovation et LS ECO ENERGY ont signé des mémorandums pour développer les énergies renouvelables et construire une usine de câbles à haute tension.

Dans l’aéronautique, Vietnam Airlines et Korean Air ont conclu un accord pour une coentreprise de maintenance d'aéronefs à l'aéroport international de Long Thanh et dans le fret aérien.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et son homologue sud-coréenne (KCCI) travailleront ensemble dans l'énergie, l'intelligence artificielle, l'agriculture de haute technologie et la logistique.

D'autres accords portent sur l’énergie solaire flottante (KN Holdings et Samsung C&T), les carburants verts (Peridot Energy Vietnam et Gas Entec), ainsi que la chaîne de valeur de l'hydrogène vert (The Green Solutions et BIONANOKOREA).

Le numérique, la transformation digitale et les chaînes d'approvisionnement sont également au cœur des projets. Des centres de données seront développés grâce aux partenariats entre le groupe VNPT, KIRA et LG CNS, ainsi qu’entre le groupe CMC et Samsung C&T.

Photo : VNA/CVN

Viettel et KT Group ont signé une coopération stratégique sur les solutions d'intelligence artificielle et de transformation numérique, tandis que le groupe THACO et Hyundai Rotem collaboreront sur des projets ferroviaires urbains et à grande vitesse.

La coopération couvre aussi la finance, les services et le tourisme. Le Centre national d'innovation (NIC) collaborera avec Nextrans et l’Institut mondial de la croissance verte (Global Green Growth Institute - GGGI) pour soutenir l'innovation et les startups. Les banques BIDV et Hana lanceront un service de paiement transfrontalier par code QR, tandis que Saigontourist Group et Vinpearl s’associeront à de grands partenaires sud-coréens pour promouvoir le tourisme bilatéral.

Le CT Group, les sociétés Airbility, Imagis et l’Université d’Inha travailleront ensemble pour l’exportation de drones et de puces semi-conductrices, ainsi que pour la formation et le transfert de technologies. La société EPSI et la Fondation médicale Myongji développeront un complexe hospitalier et de villégiature à Hô Tràm - Xuyên Môc.

Enfin, la formation de ressources humaines de haute qualité constitue un axe majeur de la coopération bilatérale, illustrée par de nombreux accords entre des universités vietnamiennes de premier plan, comme l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'Université des sciences et technologies de Hanoï, et plusieurs institutions et entreprises sud-coréennes. Ces partenariats ciblent des domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, la biotechnologie et l'intelligence artificielle…

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la République de Corée ont porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral. Le Vietnam est aujourd'hui le premier partenaire économique de la République de Corée au sein de l'ASEAN et l'un de ses trois principaux partenaires mondiaux en matière de commerce et d'investissement.

