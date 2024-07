L’ambassadeur d’Inde affirme les vastes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Présentant ses condoléances pour le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, l'ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a souligné que le dirigeant avait laissé de profondes empreintes sur les progrès et le développement du Vietnam au cours des dernières décennies.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information(VNA), l'ambassadeur Sandeep Arya a déclaré que les vastes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement national étaient très respectées et très appréciées au Vietnam et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate indien, dans un contexte mondial complexe et instable, la sagesse dans la conduite et la direction de la politique extérieure et dans les affaires internationales est très importante pour chaque pays.

Dans ce contexte, la vision du secrétaire général Nguyên Phu Trong a été présentée dans de nombreux discours sur la «diplomatie du bambou». Le leader du PCV a également réitéré cette diplomatie en décembre dernier lors de la conférence sur la diplomatie et il a également développé ce style diplomatique au cours de la dernière décennie, a rappelé l’ambassadeur.

Le style de «diplomatie du bambou» construit par le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un aspect très important pour aider le Vietnam à se développer et à progresser de manière ferme, a indiqué l’ambassadeur indien, analysant que dans la «diplomatie du bambou», l'approche ou les tactiques appliquées pour atteindre les principes et les intérêts nationaux, devaient être aussi flexibles que des branches de bambou.

Évaluant les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations entre le Vietnam et l'Inde, l'ambassadeur Sandeep Arya a précisé que le leader du PCV était un ami proche de l'Inde.

Il a apporté de nombreuses contributions au développement de l’amitié et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a effectué une visite d'État en Inde il y a environ 10 ans. Il y a environ deux ans, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Inde et le Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre indien Shri Narendra Modi, a-t-il rappelé.

En apprenant la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le président indien Droupadi Murmu et le Premier ministre indien Narendra Modi ont présenté leurs condoléances au Vietnam. Les dirigeants indiens ont exprimé leur forte solidarité avec le peuple vietnamien et les dirigeants vietnamiens en ce triste moment.

Selon l’ambassadeur indien, son impression la plus profonde sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong est sa capacité à réfléchir de manière très approfondie, très systématique et à élaborer de bons plan pour le développement national et le progrès du Vietnam.

En outre, d’après le diplomate indien, les livres rédigés par le secrétaire général Nguyên Phu Trong contiennent ses réflexions dans divers domaines. Cela montre que le secrétaire général avait une bonne vision sur la gestion générale du pays, sur le développement économique, l'agriculture, l'industrie, les travailleurs, les relations internationales et aussi sur la culture et l'identité du peuple vietnamien.

