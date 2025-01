Le leader du Parti Tô Lâm rend hommage à d’anciens secrétaires généraux

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a offert de l’encens en hommage des anciens secrétaires généraux du Parti, Lê Duan, Dô Muoi et Lê Kha Phiêu et rendu visite à leurs familles à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) et du 95 e anniversaire du Parti (3 février 1930-2025).

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a rappelé les grandes contributions des anciens dirigeants à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, et a exprimé sa profonde gratitude aux prédécesseurs, qui ont contribué à jeter des bases solides pour le pays.

Lê Duân, de son vrai nom Lê Van Nhuân, est né le 7 avril 1907 dans le village de Bich La, commune de Triêu Dông, district de Triêu Phong, province de Quang Tri (Centre). Il a été premier secrétaire du Parti, puis secrétaire général du Parti de 1960 à 1986.

Son leadership a aidé le Parti à guider avec succès le peuple dans la réalisation de missions révolutionnaires dans le Nord et le Sud du pays, contribuant à la victoire dans la guerre de résistance contre les États-Unis en 1975, ainsi qu’à la construction et à la défense du pays par la suite.

Dô Muoi est né le 2 février 1917, dans la commune de Dông My, district de Thanh Tri, à Hanoï. Il a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et du peuple. En tant que révolutionnaire, aguerri par les guerres, l’emprisonnement et le processus de construction et de défense de la nation, il a toujours défendu les qualités d’un soldat communiste.

Il a servi la nation et le peuple de tout son cœur, s’efforçant constamment d’apprendre, d’améliorer sa moralité révolutionnaire et de développer ses connaissances. Il était connu pour son courage politique audacieux, sa détermination et ses actions résolues dans tous les domaines.

Lê Kha Phiêu est né le 27 décembre 1931 dans le district de Dông Son, province de Thanh Hoa (Centre). Il a occupé divers postes dans l’armée, notamment celui de président du Département politique général de l’Armée populaire du Vietnam.

Il a été élu secrétaire général du Comité central du Parti lors du 4e Plénum du 8e Comité central du Parti. Pendant son mandat de secrétaire général (décembre 1997 - avril 2001), il a dirigé, avec le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat, le Parti, le peuple et l’armée pour obtenir des réalisations importantes dans le processus de rénovation, d’industrialisation, de modernisation et de défense nationale.

Tout au long de sa carrière révolutionnaire, dans chaque poste, il a toujours excellé dans ses responsabilités, a conservé l’intégrité et le caractère d’un communiste et s’est consacré pleinement au pays et au peuple.

Dans l’atmosphère chaleureuse qui précède le Têt du Serpent, le secrétaire général Tô Lâm a souhaité aux proches des défunts secrétaires généraux une nouvelle année de bonne santé, de bonheur et de succès, et les a encouragés à perpétuer leurs traditions familiales pour contribuer davantage à la nation.

VNA/CVN