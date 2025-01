Exposition

Hô Chi Minh-Ville célèbre les 95 ans du Parti communiste du Vietnam

L'exposition se tient du 24 janvier au 9 février dans divers lieux de la ville, notamment le parc Lam Son, les rues Pasteur - Ly Tu Trong, la rue Dông Khoi et la zone située en face du parc Chi Lang.

Photo : VNA/CVN

Au parc Lam Son, l'exposition présente 90 clichés sur le thème "95 ans - Fierté de notre Parti". Ces photographies plongent le public dans les premières années de la fondation du Parti, un tournant clé de l'histoire de la révolution vietnamienne.

Dans la rue Dông Khoi, devant le Département municipal de la culture et des sports, l'exposition présente 78 photos illustrant le thème "Hô Chi Minh-Ville avance avec confiance vers une nouvelle ère de croissance nationale".

L’exposition met en lumière dix événements marquants de la ville en 2024 dans divers domaines, notamment le développement économique, culturel et social, ainsi que la sécurité, la défense et la coopération internationale. Elle célèbre également les collectifs et les individus exemplaires du mouvement d'émulation patriotique, suivant l'exemple moral et le mode de vie du Président Hô Chi Minh.

En face du parc Chi Lang, une autre exposition sur le thème "Couleurs printanières dans la ville nommée d'après l'Oncle Hô" présente 49 photos artistiques illustrant l'atmosphère animée du Nouvel An dans les quartiers de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN