Soudan : plus de 1.500 morts civils en octobre, un record depuis le début de la guerre

Octobre a été le mois le plus meurtrier pour les populations civiles au Soudan depuis le début, en avril 2023, de la guerre fratricide entre les militaires et les paramilitaires, selon une analyse AFP des données de l'ONG Acled, qui répertorie les victimes de conflits à travers le monde.

En un mois, elle a recensé 1.545 morts civils. Toutes victimes confondues, l'ONG comptabilise plus de 3.000 morts le mois dernier, soit presque autant qu'en octobre 2024 (3.240 dont 966 morts de civils) quand les paramilitaires avaient multiplié les actions violentes dans l'État d'Al-Jazira (Centre).

Acled dénombre les victimes en compilant des données de différentes sources sélectionnées qu'elle juge fiables (médias, institutions, partenaires locaux).

Au total, depuis mi-avril 2023, l'ONG a répertorié près de 49.800 morts au Soudan dont près de 15.300 civils. La moitié des morts ont été comptés dans les régions du Darfour-Nord et de Khartoum (environ 14.000 et 11.200). Quelques centaines ont été recensées dans la région disputée d'Abyei, que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud.

Ce bilan n'est pas exhaustif, beaucoup de victimes n'étant pas recensées. La guerre a aussi fait des millions de déplacés et provoqué la pire crise humanitaire actuelle, selon l'ONU.

Le Soudan est déchiré depuis le 15 avril 2023 par une guerre opposant l'armée, qui contrôle l'est et le nord du pays, et les Forces de soutien rapides (FSR, paramilitaires), désormais maîtres de l'ensemble du Darfour.

Après 18 mois de siège, les FSR ont pris le 26 mai El-Facher, dernière grande ville du Darfour (Ouest) qui échappait encore à leur contrôle. Rien qu'à El-Facher et les localités environnantes, Acled recense 2.176 morts pour le seul mois d'octobre, dont 1.385 civils. L'ONG prévient que ce bilan pourrait évoluer dans les semaines à venir en raison des difficultés de communication liées à la situation. Selon d'autres sources liées au pouvoir pro-armée, plus de 2.000 civils ont été tués dans la ville fin octobre.

Par ailleurs, l'utilisation de drones va grandissant au Soudan.

Sur les dix premiers mois de 2025, l'ONG a recensé plus de 700 événements violents où l'usage de drones a été mentionné, soit trois fois plus qu'en 2023. Parmi ces attaques, 341 étaient uniquement aériennes, sans combat terrestre, et ont fait à elles seules près de 1.900 morts, dont plus de 1.400 en 2025.

