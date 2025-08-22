Le président pakistanais rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères

Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, le Pakistan fera pleinement confiance à la Chine et à la soutenir sans faille, a déclaré le 21 août le président pakistanais Asif Ali Zardari, lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite au Pakistan.

Le président pakistanais a indiqué que l'amitié entre le Pakistan et la Chine avait résisté à l'épreuve du temps et que les deux pays étaient de bons amis et de bons partenaires de tout temps, soulignant que face aux risques et défis auxquels le monde est confronté, la Chine a le courage de les affronter, de s'opposer aux pratiques d'intimidation et de défendre fermement ses propres intérêts et les intérêts communs des pays en développement.

Il a remercié la Chine pour son aide désintéressée en faveur du développement socio-économique du Pakistan et a affirmé que son pays était prêt à collaborer avec la Chine pour faire avancer des projets de coopération tels que le Corridor économique Chine-Pakistan (CECP) et le port de Gwadar, afin d'apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays.

M. Zardari a exprimé l'espoir que les deux pays continueront à renforcer leur coordination et coopération sur les grandes questions internationales et régionales, de manière à maintenir conjointement la paix, la stabilité, la prospérité et le développement de la région.

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que le développement de la Chine représentait la croissance de la force de la paix et de la stabilité mondiales, ainsi que celle de la puissance des pays en développement, soulignant qu'aucune force ni aucune difficulté ne saurait entraver le développement de la Chine.

Il a noté que l'amitié sino-pakistanaise avait résisté à l'épreuve du temps et était indestructible, et que la Chine avait toujours accordé la priorité à ses relations avec le Pakistan dans sa diplomatie de voisinage, soulignant que son pays était reconnaissant au Pakistan pour son soutien de longue date aux intérêts fondamentaux de la Chine et à ses principales préoccupations.

La Chine continuera à soutenir les efforts du Pakistan visant à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa dignité nationale, a poursuivi le chef de la diplomatie chinoise.

Dans un contexte international en pleine évolution, la Chine est prête à collaborer avec le Pakistan pour approfondir leur amitié traditionnelle, renforcer leur coordination stratégique, mettre en place une version 2.0 améliorée du CECP et construire une communauté de destin Chine - Pakistan encore plus étroite dans la nouvelle ère, afin d'apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays, a-t-il conclu.

Dans le cadre de sa visite au Pakistan, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré également son homologue pakistanais Ishaq Dar pour renforcer la coordination et la coopération bilatérales.

Xinhua/VNA/CVN