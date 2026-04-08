Les États-Unis affirment que leurs objectifs militaires contre l'Iran sont largement atteints

Le vice-président américain JD Vance a déclaré le 7 mars que les États-Unis avaient largement atteint leurs objectifs militaires contre l'Iran et donné à Téhéran un délai pour entamer des négociations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Budapest, M. Vance a indiqué que Washington poursuivrait ses efforts pour réduire les capacités de production d'armement de l'Iran.

Il a averti que Téhéran était face à une fenêtre d'opportunité de plus en plus réduite pour soit entamer des négociations, soit risquer de nouvelles difficultés économiques. Toutefois, il a fait savoir que le conflit pourrait bientôt prendre fin en fonction de la réponse de Téhéran.

M. Vance a ajouté que des discussions étaient en cours concernant les conditions d'un éventuel accord. Selon lui, l'Iran tente de créer des perturbations économiques par le biais d'actions qui affectent le détroit d'Ormuz.

Le vice-président a indiqué que les États-Unis avaient fixé un délai d'environ 12 heures à l'Iran pour répondre, dans l'espoir d'une "réponse favorable" qui permettrait la reprise des livraisons de pétrole.

Xinhua/VNA/CVN