Le CFVG ouvre un programme de MSc en gestion du tourisme et de l’hôtellerie

Le 11 novembre, le Centre Franco-Vietnamien de formation à la gestion (CFVG), affilié à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH), a officiellement lancé le programme de Master of Science en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (MHM), conçu en collaboration avec FERRANDI Paris, référence mondiale en matière de gastronomie et de management hôtelier et touristique.

>> La francophonie en fête à Hô Chi Minh-Ville



>> Rôle des grandes écoles et des universités françaises au Vietnam et dans la région Indo-Pacifique

>> L’Université de médecine de Hanoï célèbre 20 ans d’excellence en formation médicale francophone

Le programme constitue le premier MSc international en gestion du tourisme et de l’hôtellerie proposé au Vietnam. Conçu et coordonné par FERRANDI Paris, avec la participation de l’UEH, il est intégralement délocalisé au Vietnam et le diplôme est délivré directement par FERRANDI Paris. La première promotion débutera en janvier 2026, avec un effectif prévu de 15 à 30 étudiants.

Une formation internationale adaptée au contexte vietnamien

Ce programme offre une valeur académique et pratique élevée, permettant aux étudiants de développer des compétences en leadership, en stratégie et en innovation, répondant ainsi à la demande croissante de cadres qualifiés dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

Les frais de scolarité de la première promotion, d’une durée de 18 mois, enseignée intégralement en anglais et totalisant 60 crédits ECTS conformes aux standards européens, s’élèvent à 367.536.000 dôngs (hors frais annexes).

Les étudiants seront encadrés par des professeurs internationaux de FERRANDI Paris, de l’UEH, ainsi que par des experts de premier plan dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie au Vietnam et dans la région. Ils auront également l’opportunité d’effectuer un stage en France et de vivre une expérience immersive au sein de FERRANDI Paris, référence d’excellence en gastronomie et management hôtelier en France et en Europe.

Former les futurs leaders du tourisme et de l’hôtellerie

À propos du programme, le Prof. Dr. Rodolphe Bardot, directeur académique et du développement des programmes master à FERRANDI Paris, a souligné que le lancement du MSc en gestion du tourisme et de l’hôtellerie au Vietnam marque une étape importante pour le secteur. Selon lui, la collaboration entre FERRANDI Paris et le CFVG apporte non seulement des standards académiques internationaux, mais contribue également à façonner l’avenir de l’industrie touristique et hôtelière dans la région.

"Le Vietnam s’affirme comme une destination dynamique en Asie, nécessitant des managers dotés d’une vision globale et d’une compréhension approfondie des réalités locales. À travers le programme MHM, nous souhaitons former une génération de leaders capables de conduire l’innovation et le développement durable du secteur", a déclaré le Prof. Dr. Rodolphe Bardot lors de la séance de lancement.

Du côté vietnamien, le Professeur associé Dr. Hô Viêt Tiên, co-directeur du CFVG Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’industrie touristique du Vietnam connaissait une croissance impressionnante, générant un besoin urgent en cadres disposant d’une vision internationale et d’une forte capacité d’adaptation. Le lancement du programme MHM se veut une initiative opportune, reliant le savoir-faire académique mondial aux réalités locales afin de former des ressources humaines qualifiées dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie au Vietnam.

Toujours selon le Dr. Tiên, la demande en gestionnaires qualifiés dans ces domaines est en constante augmentation, dans le contexte d’intégration internationale du Vietnam, alors que le nombre de touristes nationaux et internationaux ne cesse de croître.

En 2024, selon les données de l’Autorité du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli quelque 17,6 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de visiteurs nationaux. Actuellement, on recense environ 22.000 établissements d’hébergement, totalisant 500.000 chambres, dont 1.000 hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles, ainsi que 4.700 entreprises proposant des circuits internationaux et plus de 2.100 agences spécialisées dans les circuits domestiques.

Un renforcement du partenariat éducatif franco-vietnamien

Créé en 1992 dans le cadre d’un accord de coopération entre les gouvernements français et vietnamien, le CFVG est un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France) et deux universités vietnamiennes hôtes : l’UEH et l’Université d’économie nationale (NEU). Depuis plus de 30 ans, il s’impose comme un acteur pionnier de la formation en gestion au Vietnam, constituant un pont solide entre les systèmes éducatifs français et vietnamien.

Grâce à la coopération avec FERRANDI Paris - institution prestigieuse, affiliée à la CCI Paris Île-de-France et membre de la Conférence des Grandes Écoles - le programme MHM offre une opportunité unique d’accéder, au Vietnam, à une formation internationale d’excellence, tout en contribuant au renforcement des compétences managériales dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, en phase avec les objectifs de développement durable du pays.

À propos de FERRANDI Paris

FERRANDI Paris est l’une des écoles les plus réputées en France et en Europe dans les domaines des arts culinaires, du management touristique et hôtelier. Fondée en 1920, elle est rattachée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France. Forte de plus d’un siècle d’expertise, FERRANDI Paris est devenue une référence mondiale, formant des générations de chefs, d’experts et de managers dans l’hôtellerie de luxe.

Membre de la Conférence des Grandes Écoles, FERRANDI Paris est reconnue pour la qualité de ses formations, son esprit d’innovation et ses liens étroits avec les entreprises. Ses programmes allient excellence académique, pratique intensive et créativité, répondant aux besoins du marché mondial dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie haut de gamme.

Pour plus d’informations sur les candidatures, veuillez contacter :

Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG) - UEH

31, rue Ba Tháng Hai, quartier Vuonn Lài, Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos: Truong Giang/CVN