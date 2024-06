Le céramiste Trân Dô sort ses griffes et ses dragons au Festival de Huê

Une collection de 56 dragons en céramique et plaqués or inspirés de la dynastie des Nguyên est exposée au palais Kiên Trung de la citadelle impériale de Huê dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024.

L’exposition, intitulée "Biêu tuong rông qua gôm Trân Dô" (Symboles du dragon à travers la céramique de Trân Dô), est organisée par le Centre de conservation des monuments de Huê en collaboration avec l’artisan du peuple Trân Dô.

L’événement offre aux spectateurs la chance d’admirer les céramiques artistiques exceptionnelles de Trân Dô, dont la plupart ont été créées en s’inspirant des images de dragons coulées sur les sceaux de la dynastie des Nguyên (1802-1945).

Les visiteurs peuvent également découvrir l’amour et la passion de l’artisan pour la céramique dans les images de dragons, qui présentent des formes et des motifs fascinants et vifs que Trân Dô a diligemment recherchés et créés au fil des décennies.

Le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoàng Viêt Trung, a fait savoir que pour refléter avec succès la culture royale et la valeur artistique des dragons vietnamiens, l’artisan avait consulté le centre et d’autres musées et unités de conservation tels que le Musée national d’histoire et le Musée des beaux-arts du Vietnam et le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï.

"L’artisan a également recherché des documents, des objets et antiquités liés à l’image du dragon vietnamien à travers les périodes historiques, qui lui sont extrêmement nécessaires pour construire ses propres ressources créatives", a-t-il poursuivi.

Hoàng Viêt Trung a espéré que l’art de la céramique et la vivacité des motifs anciens présentés lors de l’exposition impressionneront les visiteurs et les aideront à mieux comprendre l’histoire royale du pays.

L’artisan du peuple Trân Dô est un nom célèbre de la poterie vietnamienne. Il trouve constamment des caractéristiques uniques à ses produits, imprégnés de la quintessence de la culture nationale. Sous ses mains talentueuses, le symbole du dragon est adapté de manière extrêmement sophistiquée.

Le céramiste et son équipe d’environ 10 artisans du célèbre village de la céramique de Bat Tràng, en banlieue de Hanoï, ont méticuleusement conçu des formes et des dessins de dragons dans un style "ascendant" pour exprimer les aspirations au bonheur et à la vertu.

Le village de Bat Tràng est étroitement associé à la culture de Huê, non seulement aujourd’hui, mais il y a deux ou trois cents ans. Les artisans du village ont suivi l’artisanat traditionnel de leurs ancêtres et souhaitent toujours le maintenir et faire des cadeaux à Huê. Cette année, j’ai choisi la collection de dragons pour l’exposer au Festival de Huê comme cadeau également à la ville, a-t-il partagé.

Le dragon est le symbole principal des quatre animaux sacrés que sont le dragon, la licorne, la tortue et le phénix, chaque animal incarnant diverses significations particulières. Pour les Vietnamiens, les dragons ont un pouvoir magique sans précédent, symbolisant l’esprit d’humanité, la noblesse, la force, le courage et surtout l’esprit de sagesse.

Dans l’imagerie royale, le dragon est un symbole de l’autorité absolue des dieux, c’est pourquoi il est devenu l’image la plus populaire de l’art royal de Huê, porteur de hautes valeurs esthétiques.

VNS/VNA/CVN