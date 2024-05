Festival de Huê 2024 : un programme riche et diversifié pour le mois de juin

Après 24 ans, le Festival de Huê affirme sa position et son renom dans la sphère des festivals à travers le monde. Il contribue ainsi à stimuler le tourisme, à préserver la culture et à favoriser le développement socio-économique de la province de Thua Thiên Huê (Centre). Les contenus majeurs de l'édition 2024 ont été dévoilés lors d'une conférence de presse tenue le 9 mai à Hanoï.

Le Festival de Huê 2024 continue d'être une manifestation culturelle unique, alliant tradition et profonde humanité, où habitants et touristes deviennent à la fois créateurs et spectateurs.

L'édition 2024, qui s’inspire des quatre saisons, se déploie tout au long de l'année. La Fête du Printemps - "Le Printemps de l'ancienne capitale" (entre janvier et mars) est marquée par les célébrations du Têt royal, l'espace culturel traditionnel du Têt et les festivals folkloriques uniques, attirant la participation des touristes.

Le Festival d'été - "La capitale brillante" (avril - juin) est mis en avant avec la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024, contribuant à présenter et promouvoir Huê en tant que ville typique du Vietnam.

Le Festival d'automne de Huê (juillet - septembre) se concentre sur le programme de la Mi-automne avec le Festival des lanternes de Huê 2024, incluant des spectacles de rue de la danse licorne-lion-dragon, des expositions, des processions de lanternes, des expériences traditionnelles de la Mi-automne.

Le Festival d'hiver de Huê (octobre - décembre) est mis en avant avec la Semaine de musique de Huê 2024 et se conclut avec le compte à rebours du Nouvel An 2025.

Lien étroite entre tourisme et culture

La province de Huê a toujours investi dans la culture, favorisant ainsi la croissance et obtenant des résultats positifs. Le lien entre tourisme et culture est de plus en plus étroit, devenant une caractéristique unique du tourisme de Huê.

"La province de Thua Thiên Huê développe le tourisme à travers le Festival des quatre saisons avec une série d'activités réparties tout au long de l'année, axées sur chaque thème", a souligné Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité d’organisation du festival, lors d’une conférence de presse tenue le 9 mai à Hanoï.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Minh Hang, a souligné l'importance des festivals de Huê dans l'expansion des relations diplomatiques et de la coopération internationale.

Six jours consacrés aux arts scéniques

La Semaine du Festival international des arts de Huê 2024, ayant pour thème "Patrimoine culturel : intégration et développement", se tiendra du 7 au 12 juin. Cette semaine promet d'offrir aux participants des expériences culturelles, historiques et artistiques nouvelles et uniques.

Au programme, des performances attrayantes seront présentées par des artistes vietnamiens et internationaux, mettant en avant la musique et la danse de la cour ainsi que des chants folkloriques uniques. Des programmes d'art traditionnel et contemporain de haute qualité, en provenance de huit pays différents, et représentant divers continents, seront proposés chaque soir sur les scènes du palais de Kiên Trung, du pavillon de Thai Binh Lâu, du jardin de Thiêu Phuong (ville impériale de Huê), de la stèle de Quôc Hoc, du parc du 3 février et d'autres sites à travers la province de Thua Thiên Huê.

Le programme d'ouverture de la Semaine du Festival de Huê 2024 aura lieu le 7 juin à 20 heures, pour la première fois au palais Kiên Trung. Ce spectacle de sons et lumières montrera une créativité illimitée en utilisant essentiellement les valeurs du patrimoine culturel de la nation et de l'humanité. Les performances sur scène illustreront la vision de Huê en tant que "région de patrimoine", un lieu de "développement durable", une ville "appréciant la nature", "conviviale et tranquille", une "ancienne capitale merveilleuse", et un lieu de "convergence mondiale des nuances culturelles à l’échelle nationale".

Douze troupes artistiques

Le festival de rue "Couleurs culturelles" se tiendra dans l'après-midi du 8 au 10 juin pour présenter les valeurs patrimoniales de Huê et d'autres régions du pays, ainsi que celles de différents pays du monde. Avec de la musique, de la danse, des performances de rue, des processions et des spectacles folkloriques, le festival "Couleurs culturelles" promet d'offrir au public des expériences intéressantes et de favoriser l'échange international.

Les programmes de représentations des troupes artistiques nationales et internationales auront lieu de 19h30 à 23h00 du 8 au 11 juin 2024 sur deux scènes, à savoir la place Quôc Hoc et le parc "3 Février".

À ce jour, 12 troupes artistiques de 7 pays différents ont confirmé leur participation au Festival de Huê 2024. On attend avec hâtes les artistes étrangers du Festival des lumières, du Hiphop Dance Group de la ville de Cergy, du Troupe royal d'échasses de la région de Merchtem (Belgique), du Double Impro Hiphop Dance Group (Délégation Wallonie-Bruxelles, Belgique), du Flamenco Hispano Dance Group (Espagne), de l'Eisa Urakaji Drum Dance Art Troupe (Japon), de l'Institut de recherche sur le théâtre Lanxi Li Yu, province de Zhejiang (Chine)...

La participation d'artistes nationaux renommés tels que le danseur vietnamien Xuân Lê, le chanteur Den Vâu accompagné du rappeur Suboi, le Chillies Band, Soobin Hoàng Son, la Fédération vietnamienne du cirque, la troupe artistique provinciale de Kon Tum, etc., suscite un grand intérêt au sein de la communauté. De plus, la présence d'artistes locaux de Huê, spécialisés dans la musique et les performances traditionnelles, sera également remarquée.

L'exposition de photos artistiques "Road to Olympique Paris 2024" (France) est prévue lors de cette édition.

Le programme musical "Parler de Trinh Công Son - l'amour retrouvé" a été réalisé en collaboration entre le Centre de conservation des monuments de Huê, la famille du compositeur Trinh Công Son et la société BamBoo Artists Agency. Il aura lieu le 9 juin à 18h00 au palais Kiên Trung, dans la ville impériale de Huê, avec la participation de chanteurs et d'instrumentistes célèbres, notamment Cam Vân, Trân Manh Tuân, Quang Dung, Hà Trân...

Le Festival des lumières se déroulera dans les jardins royaux de Thai Binh Lâu et de Thiêu Phuong (Cité impériale de Huê). Ce programme est organisé par le Centre de conservation des monuments de Huê et l'Institut français de Hanoï. L'espace d'éclairage artistique, inspiré du patrimoine de Huê et de la modernité occidentale, permettra aux visiteurs de vivre une expérience magique et poétique.

De plus, d'autres activités attrayantes sont prévues, telles que le Festival de la bière organisé le 8 juin à 20h00, dirigé par la compagnie Carlsberg, le Festival de lanternes flottantes au pavillon Nghinh Luong Dinh les 8 et 9 juin, le festival "vague de Tam Giang" du 8 au 10 juin.

Le programme artistique clôturant la Semaine du Festival de Huê 2024 se tiendra le 12 juin à 20h00 au palais Kiên Trung. La ville impériale de Huê promet d'offrir une fête artistique unique, créant une interaction particulière entre tradition et modernité.

