Les avions d'Air Canada cloués au sol par une grève, le gouvernement intervient

Le gouvernement canadien a décidé samedi 16 août d'intervenir pour mettre fin à une grève d'hôtesses et de stewards paralysant les activités d'Air Canada, la principale compagnie aérienne du pays, en ce week-end estival, avec des centaines de vols annulés.

>> La compagnie canadienne WestJet annule des vols avant une grève

>> Air Canada : accord de dernière minute avec les pilotes, la grève évitée

Photo : AFP/VNA/CVN

La ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, a sommé les parties de "reprendre et poursuivre leurs activités et leurs fonctions".

La grève, initiée par le personnel navigant pour obtenir une meilleure rémunération, ne ferait qu'alourdir le "fardeau financier" des Canadiens, a-t-elle prévenu.

Le gouvernement fédéral a sollicité un arbitre indépendant, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), pour régler les différends entre la compagnie aérienne et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le CCRI a le pouvoir d'ordonner la reprise des activités, mais devra commencer par examiner les déclarations des parties et décider s'il souhaite intervenir, ce qui peut prendre "entre 24 et 48 heures", selon la ministre.

En attendant, la grève, qui impacte 130.000 passagers par jour selon Air Canada, se poursuit donc.

"Nous sommes profondément attristés pour nos passagers. Personne ne veut voir des Canadiens bloqués ou inquiets pour leurs projets de voyage, mais nous ne pouvons pas travailler gratuitement", a insisté Natasha Stea, une représentante des hôtesses de l'air.

Travail au sol non rémunéré

Le syndicat SCFP, qui représente quelque 10.000 personnels navigants, est entré en grève dans la nuit de vendredi à samedi pour réclamer de meilleures rémunérations.

Au-delà d'une augmentation de salaire, le personnel navigant réclame d'être rémunéré pour les heures de travail au sol, y compris lors de l'embarquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

En réponse, Air Canada a déclenché "un lock-out des 10.000 agents de bord d'Air Canada Rouge" représentés par le syndicat, clouant au sol ses avions.

Air Canada, qui dessert directement 180 villes dans le monde, "conseille fortement aux clients concernés de ne pas se rendre à l'aéroport".

Natasha Guwen fait partie des nombreux passagers dont le vol a été annulé. "Ils essaient de nous mettre sur un autre vol, mais rien n'est sûr", rapporte à l'AFP cette touriste indienne depuis l'aéroport de Toronto.

Avant même le début officiel de la grève, la compagnie aérienne avait progressivement réduit ses opérations. Vendredi soir, elle avait annoncé avoir déjà annulé 623 vols au cours des derniers jours, touchant plus de 100.000 passagers.

AFP/VNA/CVN