Air Canada : fin de la grève et reprise progressive des opérations

La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée" , a annoncé mardi 19 août le syndicat du personnel de bord, évoquant "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, qui confirme reprendre progressivement ses opérations.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La grève est terminée. Nous avons une entente de principe", a écrit sur les réseaux sociaux l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de "coopérer pleinement à la reprise des opérations".

Air Canada a confirmé, dans un communiqué, "reprendre progressivement aujourd'hui (mardi 19 août) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation" avec le SCFP, sous la supervision d'un médiateur, William Kaplan.

Quelque 10.000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement.

Malgré une décision de justice en leur défaveur, les hôtesses et stewards avaient poursuivi leur grève lundi 18 août.

Les premiers vols sont prévus pour la soirée de mardi 19 août mais un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant sept à dix jours, prévient Air Canada.

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.

APS/VNA/CVN