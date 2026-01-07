Le Cambodge s'engage à mettre en œuvre le cessez-le-feu avec la Thaïlande

>> Conflit frontalier : la Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un "cessez-le-feu immédiat"
>> Le Vietnam salue la Déclaration commune sur le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande
|Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Hun Sen, qui est également président du Sénat, a indiqué que le rétablissement de la paix entre le Cambodge et la Thaïlande contribuera également à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région.
"Le Cambodge exprime sa profonde gratitude à tous les pays amis et à la communauté internationale, en particulier envers les Etats-Unis, la République populaire de Chine et les États membres de l'ASEAN sous la coordination de la Malaisie en tant que présidente de l'ASEAN, pour leur aide active et leur participation à la recherche de cette solution pacifique", a-t-il affirmé.
Le Cambodge et la Thaïlande sont convenus d'un cessez-le-feu immédiat le 27 décembre 2025, après trois semaines de conflit armé qui a fait des victimes dans les deux camps.
