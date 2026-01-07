Le Cambodge s'engage à mettre en œuvre le cessez-le-feu avec la Thaïlande

Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien au pouvoir, a déclaré mercredi 7 janvier que le royaume s'engage à mettre en œuvre strictement et pleinement un cessez-le-feu avec la Thaïlande afin de rétablir la paix entre les deux pays.

>> Conflit frontalier : la Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un "cessez-le-feu immédiat"

>> Le Vietnam salue la Déclaration commune sur le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Hun Sen, qui est également président du Sénat, a indiqué que le rétablissement de la paix entre le Cambodge et la Thaïlande contribuera également à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région.

"Le Cambodge exprime sa profonde gratitude à tous les pays amis et à la communauté internationale, en particulier envers les Etats-Unis, la République populaire de Chine et les États membres de l'ASEAN sous la coordination de la Malaisie en tant que présidente de l'ASEAN, pour leur aide active et leur participation à la recherche de cette solution pacifique", a-t-il affirmé.

Le Cambodge et la Thaïlande sont convenus d'un cessez-le-feu immédiat le 27 décembre 2025, après trois semaines de conflit armé qui a fait des victimes dans les deux camps.

Xinhua/VNA/CVN