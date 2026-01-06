Centrafrique : le président Touadéra réélu avec 76,15% des voix

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été réélu avec 76,15% des voix, a annoncé dans la nuit de lundi 5 janvier à mardi 6 janvier l'Autorité nationale des élections lors d'une cérémonie prévue à cet effet.

>> Centrafrique : lancement officiel de la campagne électorale pour les élections groupées

>> La Centrafrique aux urnes, Touadéra sur la voie d'un troisième mandat

Photo : AFP/VNA/CVN

Son principal opposant Anicet-Georges Dologuélé est arrivé en deuxième position avec 14,66% des voix, selon ces résultats provisoires.

Quelque 52,43% des électeurs de ce pays d'Afrique centrale se sont rendus aux urnes le 28 décembre 2025 pour un quadruple scrutin - présidentiel, législatif, régional et municipal - dont les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel à la mi-janvier, après l'examen d'éventuels recours.

Henri-Marie Dondra, arrivé troisième avec 3,19% des suffrages a appelé lundi soir 5 janvier, avant-même la proclamation des résultats provisoires officiels, à une "annulation pure et simple des scrutins", dénonçant "l'incapacité" de l'agence nationale des élections à organiser le vote.

Les observateurs de l'Union africaine (UA) ont de leur coté salué des "élections apaisées". Le représentant de la délégation de l'UA avait loué mardi dernier lors d'une conférence de presse "une marche en avant vers la démocratie", estimant que ces élections, "sans commune mesure avec les processus électoraux de 2016 et de 2020", ont respecté les procédures légales en vigueur.

AFP/VNA/CVN