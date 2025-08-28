Le Bureau politique travaille sur la préparation des congrès du Parti à Hai Phong et Quang Ngai

Le groupe de travail N°2 du Bureau politique, dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, a tenu le 28 août à Hanoï, une séance de travail avec les Permanence du Parti de la ville de Hai Phong et de la province de Quang Ngai.

L’objectif visait à examiner les projets de documents et les propositions de personnel soumis aux prochains Congrès du Parti des deux localités pour le mandat 2025-2030.

Le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus par les deux localités, tout en approuvant globalement les projets de documents qui dressent un bilan complet des réalisations du dernier mandat, identifient clairement les limites, leurs causes et les leçons tirées.

Pour Hai Phong, il a demandé au Comité municipal du Parti de fixer des objectifs ambitieux, à la hauteur de son rôle de moteur de développement national, en valorisant ses atouts dans le nouveau contexte. La ville doit renforcer son système politique, assurer la défense et la sécurité, améliorer l’efficacité de son action extérieure et veiller à l’élévation du niveau de vie de la population.

Pour Quang Ngai, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les orientations du Parti en vue du XIVᵉ Congrès national, de restructurer l’économie et de définir un nouveau modèle de croissance axé sur la productivité, la qualité et la compétitivité.

La province doit également accorder une attention particulière au développement des zones peuplées de minorités ethniques, réduire durablement la pauvreté et garantir un développement équilibré. Le progrès socio-économique doit aller de pair avec le renforcement de la défense, de la sécurité et de la souveraineté territoriale.

